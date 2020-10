Rekordowe zwycięstwo Wisły Kraków. Beniaminek jeszcze nigdy tak wysoko nie przegrał

Cztery. Tyle goli strzeliła Wisła Kraków w pięciu poprzednich meczach w tym sezonie. W niedzielę na podwojenie tego rezultatu potrzebowała 47 minut. Drużyna Artura Skowronka już do przerwy prowadziła 3:0. Strzelanie w Mielcu rozpoczęła w 10. minucie - trafił wtedy Maciej Frydrych, a kolejne bramki dołożyli Felicio Brown Forbes (29.) i Chuca (39.).

Obrońca Wisły Kraków uratował bramkarza

Po przerwie rozstrzelali się kolejni wiślacy. Przede wszystkim Yaw Yeboah (asystował przy golu Chuki), który w 47. minucie urwał się obrońcy i strzałem z ostrego kąta pokonał Rafała Strączka. A w 53. przymierzył z dystansu i zdobył swoją drugą bramkę. Nie ostatnią dla Wisły, bo trzy minuty później trafił jeszcze Patryk Plewka, który dobił strzał Jeana Carlosa.

Stal była na kolanach, ale mogła w tym meczu strzelić honorowego gola. W 64. minucie, kiedy Mateusz Lis wybiegł na skraj pola karnego i został przelobowany. Maciej Sadlok wybił jednak piłkę, która leciała do bramki.

Niechlubny rekord Stali

Dla Wisły to najwyższe zwycięstwo od ponad pięciu lat. Od 19 września 2015 roku, kiedy na wyjeździe pokonała 6:0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (równie wysoko Wisła A dla Stali najwyższa porażka w historii na własnym stadionie.

Śląsk zmarnował szanse doskoczenia do czołówki

W pierwszym niedzielnym meczu Śląsk Wrocław zmarnował okazję doskoczenia do czołówki. Przegrał 0:1 na wyjeździe z Wisłą Płock (gola w 87. minucie strzelił Torgil Gjertsen). I to w zasadzie wszystko, co wypada napisać o tym meczu, bo to nie był mecz, który dobrze się oglądało.

