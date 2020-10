Kuriozalna sytuacja w czasie dekoracji po Superpucharze! Piłkarze Cracovii złapali się za głowy [WIDEO]

Legia Warszawa przegrała u siebie z Cracovią w meczu o Superpuchar Polski, a w czasie świętowania doszło do kuriozalnej sytuacji. Piłkarze Michała Probierza nie wierzyli w to, co widzą, bo Milan Dimun musiał podnosić trofeum z murawy.

screen https://twitter.com/tadek_j88/status/1314668809811365889