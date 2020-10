Polski piłkarz na prestiżowej liście "Guardiana". Jeden z najzdolniejszych na świecie

Brytyjscy dziennikarze przygotowali listę 60 zawodników urodzonych w 2003 roku, którzy w przyszłości mają podbić futbolowy szczyt. Wśród nominowanych znalazł się Aleksander Buksa z Wisły Kraków. - Jeśli jesteś zimą w Krakowie, to prawdopodobnie rozgrzejesz się grzańcem galicyjskim. Za tym napojem stoi Adam Buksa, ojciec Aleksandra. Piłkarze często pochodzą z biednych środowisk, ale w przypadku Buksy to się nie sprawdza. Aleksander i jego bracia nie mogli narzekać na dzieciństwo. Mieli wszystko, co sobie mogli zażyczyć. Ich ojciec zbudował im nawet w piwnicy boisko ze sztuczną nawierzchnią! - czytamy w "Guardianie".

REKLAMA

Zobacz wideo "Milik popełnił błąd, ale będzie miał lepszą pozycję negocjacyjną"

Dla 17-letniego Buksy rozgrywki 19/20 były pierwszymi, w których odegrał większą rolę w pierwszej drużynie krakowskiego zespołu. Nastolatek, będący najmłodszym strzelcem gola w historii klubu, swoją dobrą grą zwrócił uwagę wielu klubów, ale postanowił kontynuować karierę w Wiśle. Podobno interesuje się nim Barcelona, ale na razie napastnik jest związany z "Białą Gwiazdą" do 2023 roku.

Kto jeszcze został nominowany przez "Guardiana"?

Wyróżnionych zostało trzech zawodników Bayernu Monachium, są to: Jamal Musiala, Torben Rhein i Liam Morrison. Na liście są też Alexander Robertson (Manchester City), Ilaix Moriba (Barcelona) czy Fabio Miretti (Juventus). Pełne zestawienie i uzasadnienie znajdziecie TU.

Rok temu na liście znalazł się Filip Marchwiński z Lecha Poznań. W przeszłości wyróżnieni byli też: Kamil Grabara, Krystian Bielik i Dawid Kownacki.

Przeczytaj też: