Wisła Kraków dopięła transfer w ostatniej chwili! Nowy napastnik na ratunek

Pięć meczów, żadnego zwycięstwa i przedostatnie miejsce w lidze pod względem strzelonych goli (4). Ofensywa Wisły Kraków w ostatnich tygodniach nie wygląda najlepiej. Wszystko być może zacznie jednak zmierzać ku dobremu, ponieważ szefowie krakowskiego klubu wykorzystali ostatni dzień okna transferowego na pozyskanie nowego napastnika.

Nowy napastnik w Wiśle Kraków. Transfer w ostatniej chwili

Tuż przed zamknięciem okna transferowego Wisła poinformowała, że jej nowym piłkarzem został Felicio Brown Forbes. 29-letni Kostarykanin z niemieckim paszportem przeniósł się do Krakowa z Rakowa Częstochowa. Wcześniej grał także w Koronie Kielce, do której trafił w lipcu 2018 roku z Rosji.

W Rakowie Forbes rozegrał 30 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 12 goli. W tym sezonie nie potrafił jednak wywalczyć miejsca w podstawowej jedenastce zespołu Marka Papszuna - wystąpił tylko w jednym spotkaniu, podczas którego przebywał na murawie 18 minut.

Brown Forbes urodził się w Berlinie, ale już jako dziecko jego rodzicie zabrali go do kraju ojca, Kostaryki. Po kilku latach się jednak rozwiedli, a opiekę nad nim w pełni wzięła na siebie mama, która z powrotem zabrała go do Niemiec, gdzie zadbała o jego rozwój sportowy. Felicio przeszedł przez kilka szczebli juniorskich w Hercie, później trafił do Norymbergi, Carl Zeiss Jeny, RW Oberhausen i FSV Frankfurt. W Niemczech furory jednak nie zrobił, więc zmienił ligę. Nie wyjechał jednak na zachód, a na wschód. W 2013 roku został piłkarzem Samary. Potem było FK Ufa, FK Rostów, Arsenał Tuła, Anży Machaczkała i Amkar Perm. Z tego ostatniego przeniósł się już do Polski.

