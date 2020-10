Transferowy rekord ekstraklasy zostanie pobity! 11 milionów euro!

Lech Poznań w czwartek awansował do fazy grupowej Ligi Europy, zapewniając sobie co najmniej 9 milionów euro, nawet jeśli nie zdobędą w niej nawet jednego punktu. Jak donosi "Super Express", "Kolejorz" jest o krok od zapewnienia sobie jeszcze większej kwoty w postaci transferu!

REKLAMA

Zobacz wideo Mila pyta Peszkę: Dlaczego tak mało osób wie, że masz złote serce?

Lech Poznań ustanowi nowy rekord transferowy ekstraklasy!

Lech Poznań dostanie za Jakuba Modera aż 11 milionów euro po podpisaniu umowy z Brighton, co oznacza ustanowienie nowego transferowego rekordu ekstraklasy. Poprzedni ustanowiła Legia Warszawa, sprzedając Radosława Majeckiego do AS Monaco za 7 mln euro. 21-letni piłkarz jednak pozostanie w drużynie Dariusza Żurawia - zostanie natychmiast wypożyczony do końca sezonu, jednak angielski klub zapewnił sobie prawo do skrócenia tego wypożyczenia do końca 2020 roku, w zamian płacąc dodatkowe pieniądze. Lech zapewnił sobie także procent od kolejnego transferu Modera.

Oczywiście, wszystko pod warunkiem, że Moder przejdzie testy medyczne, które z powodu pandemii koronawirusa i obostrzeń z nim związanych, przejdzie poza Anglią. Jeśli wszystko się uda, w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin transfer powinien zostać potwierdzony.

21-letni Moder w poprzednim sezonie wystąpił łącznie w 38 meczach w barwach Lecha Poznań, w których strzelił 5 bramek i zanotował 7 asyst. Obecny sezon rozpoczął jeszcze lepiej. W 10 spotkaniach strzelił 2 bramki, zanotował 3 asysty, znacznie przyczyniając się także do awansu "Kolejorza" do fazy grupowej Ligi Europy.

Przeczytaj także: