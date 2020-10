Górnik przegrał pierwszy mecz w sezonie! Już nie jest liderem Ekstraklasy

Górnik lepiej grał w piłkę, ale to Zagłębie dochodziło do sytuacji i strzelało gole. W 39. minucie Sasza Żivec oddał pierwszy celny strzał i od razu pokonał Martina Chudego. Bramkarz Górnika powinien zachować się lepiej - tak samo, jak ograny chwilę wcześniej Przemysław Wiśniewski - i obronić strzał z ostrego kąta. Nie obronił. Nie poradził sobie też w 45. minucie, kiedy pokonał go Patryk Szysz. Za tego gola obwiniać go jednak nie można, bo zawiodła obrona Górnika (szczególnie Michał Koj), która dopuściła do tego, że napastnik Zagłębia znalazł się w sytuacji sam na sam.

Górnik nie jest już liderem ekstraklasy

Górnik w tym sezonie jeszcze nigdy nie stracił gola w pierwszej połowie. W sobotę stracił nawet dwa, a po przerwie - choć próbował - nie odrobił tych strat. W 6. kolejce ekstraklasy poniósł pierwszą porażkę. Ligę czeka teraz przerwa na mecze reprezentacji. Po niej Górnik zagra z Rakowem (17 października, godz. 17.30), czyli nowym liderem, który ma tyle samo punktów (13), ale lepszy bilans bramkowy (plus osiem, Górnik plus siedem). Zagłębie, które dzięki sobotniemu zwycięstwu zrównało się punktami z Górnikiem i Rakowem, zagra wtedy z Legią Warszawa (18 października, godz. 18).

