Prezes Suzuki Motor Poland w Radzie Nadzorczej Korony Kielce

29 września 2020 roku w siedzibie klubu Korona Kielce odbyło się Walne Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korona S.A. Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęto decyzję o powołaniu do Rady Nadzorczej Piotra Dulnika, Prezesa Suzuki Motor Poland, przedstawiciela Głównego Sponsora klubu.

REKLAMA

- Nasze zaangażowanie w poprawę sytuacji w Koronie Kielce jest tylko potwierdzeniem naszej lojalności w stosunku partnerów, którzy mogą liczyć na długofalową i stabilną współpracę nawet w bardzo trudnych czasach. Liczymy, że dzięki naszemu wsparciu Korona Kielce szybko powróci do najwyższej klasy rozgrywkowej i walki o najwyższe cele. Wspieranie Korony Kielce przez Suzuki to nie tylko działania stricte marketingowe. Poprzez takie zaangażowanie wdrażamy w życie ideę Suzuki „Way of Life”, wspierając profesjonalnych zawodników i promując sport. Jednocześnie liczymy, że takie działania będą zachęcać Polaków do prowadzenia aktywnego stylu życia, do zadbania o swoje zdrowie i kondycję. - dodaje Piotr Dulnik.

Suzuki Motor Poland od lat aktywnie angażuje się w polski sport. Sponsoruje polski boks olimpijski, reprezentację koszykówki, Energa Basket Ligę, koszykarską 1 Ligę Mężczyzn, reprezentację szczypiornistów oraz PGNiG Superligę, a także grającą w Fortuna 1 Lidze Koronę Kielce.