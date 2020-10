Wisła Kraków tłumaczy zmianę Żukowa. "Nic nie wskazywało na chorobę"

W 5. kolejce PKO Ekstraklasy Wisła Kraków zremisowała bezbramkowo z Górnikiem w Zabrzu. Po pierwszej połowie zszedł z boiska Giergij Żukow. - Przed meczem czułem się dobrze, nie miałem żadnych objawów chorobowych, dlatego zgłosiłem gotowość i wystąpiłem przeciwko Górnikowi. W czasie trwania spotkania zacząłem odczuwać słabszą dyspozycję i szybciej się męczyć, a nie chcąc osłabiać drużyny poprosiłem o zmianę. Później pojawiła się gorączka i zacząłem gorzej się czuć - mówi zawodnik Wisły cytowany przez portal wisla.krakow.pl.

Artur Skowronek: Gdyby były jakiekolwiek objawy, to na pewno nie dopuścilibyśmy do tego, aby Żukow wystąpił

Całą sprawę skomentował także trener Wisły Kraków, który w 46. minucie wprowadził na murawę Vullneta Bashę. - Żukow nie miał żadnych objawów choroby przed meczem, więc rozpoczął go od pierwszej minuty. Dopiero w przerwie zgłosił, że słabo się czuje, dlatego dokonaliśmy zmiany. Później okazało się, że ma podwyższoną temperaturę, a jego stan pogorszył się. Podkreślam jednak, że nic nie wskazywało na chorobę przed rozpoczęciem spotkania, nie było żadnych symptomów. Gdyby były jakiekolwiek objawy, to na pewno nie dopuścilibyśmy do tego, aby wystąpił. Zdajemy sobie przecież sprawę, że wystawianie za wodnika o niepełnej wydolności, to osłabianie drużyny i działanie na jej szkodę! - oświadczył Skowronek.

Mecz Wisły z Lechią została przełożony

W czwartek Ekstraklasa S.A. opublikowała komunikat, w którym oficjalnie potwierdziła, że spotkanie 6. kolejki między Wisłą Kraków z Lechią Gdańsk zostało przełożone, a informacja o nowym terminie zostanie przekazana po jego ustaleniu z nadawcami telewizyjnymi.

W tabeli ekstraklasy Wisła Kraków znajduje się aktualnie na 13. pozycji, mając tylko 2 punkty przewagi nad ostatnim Piastem Gliwice. Lechia Gdańsk jest 4., będąc punkt za 3. Zagłębiem Lubin. Prowadzi Górnik Zabrze, który ma trzy punkty przewagi nad Rakowem Częstochowa.

