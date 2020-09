Były piłkarz Wisły Płock spadł quadem z 40-metrowego klifu wraz z dziewczyną

Cypryjskie media podały, że do wypadku doszło na Półwyspie Akamas, tym samym miejscu, gdzie rok wcześniej zginęła para z Rosji. Carlos Miguel Tavares Oliveira znany jako Carlitos jechał quadem w dzielnicy Pafos ze swoją 22-letnią dziewczyną.

Dramatyczny wypadek byłego piłkarza Wisły Płock. Miał wypadek na quadzie, spadając z 40-metrowego klifu

W pewnym momencie piłkarz cypryjskiego klubu Doxa Katokopias FC zjechał quadem na niebezpieczną polną drogę na Półwyspie Akamas (łaźnie Afrodyty z Fontaną Amorosa) i w niejasnych okolicznościach stracił kontrolę nad pojazdem. Ostatecznie spadł ze swoją dziewczyną z 40-metrowego klifu "Kako Skali" i oboje doznali poważnych obrażeń. Ratownicy uczestniczyli w bardzo skomplikowanej akcji ratunkowej, aby bezpiecznie wyciągnąć poszkodowanych. Trwała ona wiele godzin.

Następnie Carlitos i jego dziewczyna zostali przetransportowani do szpitala w Pafos, gdzie lekarze przekazali fatalne informacje. Kobieta jest w stanie krytycznym, a piłkarz odniósł bardzo poważne obrażenia. Wypadek jest obecnie szczegółowo badany przez policję. "Kako Skali" po grecku oznacza "zły krok". To niebezpieczna droga gruntowa o nierównej nawierzchni, położona bardzo blisko klifów nad morzem. Okolica jest popularna wśród par i miłośników przyrody.

Carlos Miguel Tavares Oliveira w przeszłości był piłkarzem Wisły Płock (w 2017 roku). Trafił do niej z Anorthosisu. Jego pobyt w klubie był kompletnie nieudany. W barwach Wisły wystąpił w zaledwie 8 meczach, będąc zawsze rezerwowym. Strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę. Później przeniósł się do kazachskiego Kaysaru, skąd został wypożyczony do Doxa Katokopias FC.

