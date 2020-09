30 przypadków koronawirusa w Pogoni Szczecin! Jest oficjalne oświadczenie klubu

Koronawirus w Pogoni Szczecin. Klub informuje, że w piątek wieczorem otrzymał wyniki testów, które potwierdziły pozytywne przypadki. Kolejne, bo już wcześniej - po badaniach przechodzonych w środę i w czwartek - pięciu piłkarzy pozostawało w izolacji. A sobotnia tura badań wykryła kolejne przypadki. Wyniki dodatnie dało łącznie 30 próbek. Wśród chorych jest 21 zawodników, dwóch trenerów, czterech przedstawicieli sztabu oraz trzech pracowników administracyjnych - informuje Pogoń na oficjalnej stronie internetowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejsze zadanie Michniewicza. "Jeśli mu się nie uda, będzie miazga" [SEKCJA PIŁKARSKA #64]

"O sytuacji na bieżąco informowana jest Ekstraklasa SA"

Pogoń w niedzielę rano wydała oświadczenie, w którym czytamy: "Trudna sytuacja, w której znalazł się klub, ma miejsce pomimo stosowania się do zaleceń komisji medycznej, a także wdrażania własnych działań profilaktycznych, jak dodatkowe serie badań dla pracowników, specjalne zasady bezpieczeństwa w budynku klubowym, czy powrót zdecydowanej większości kadr administracyjnych do trybu pracy zdalnej.

O sytuacji na bieżąco informowana jest Ekstraklasa SA (klub korzysta z projektu wytycznych na tę okoliczność) oraz zespół medyczny PZPN. W tej chwili klub czeka na dalsze decyzje Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, którym będzie musiał się podporządkować.

W związku z zaistniałą sytuacją, klub nie będzie jutro (w poniedziałek) rozpoczynał zapowiadanej wcześniej sprzedaży biletów na mecz z Jagiellonią Białystok (3 października, 17:30 - został przełożony). W zależności od najbliższych decyzji sanepidu oraz Ekstraklasy SA sprzedaż może zostać uruchomiona". Ostatecznie Ekstraklasa zdecydowała o przełożeniu tego spotkania >>

Mecze Pogoni i Śląska zostały przełożone już wcześniej

W poprzednim tygodniu Pogoń Szczecin grała w lidze ze Śląskiem Wrocław. Dwa dni przed meczem wrocławski klub potwierdził kilka pozytywnych wyników testów na obecność koronawirusa. W tej kolejce ani Pogoń, ani Śląsk nie zagrają. Wszystko przez to, że w czwartek w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy zagrają Lech Poznań i Legia Warszawa, które miały być rywalami zespołów ze Szczecina i Wrocławia. Ekstraklasa zgodziła się jednak na przełożenie tych meczów, by lechici i legioniści lepiej przygotowali się do decydujących spotkań

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Przeczytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a

Sport.pl Live .