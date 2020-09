Cracovia ratuje remis w siódmej minucie doliczonego czasu. Decydował VAR

- Mamy swoje problemy, ale chcemy nadal grać swoją piłkę, wyprowadzać ją - mówił przed meczem Michał Probierz. Ale Raków też chciał grać swoje. I grał. Już w 11. minucie gola, oczywiście głową, strzelił Tomas Petrasek. Asystował mu David Tijanić, który po chwili sam się cieszył z bramki. I to z jakiej bramki - w 15. minucie przyjął piłkę, zrobił kilka kroków i pocelował sprzed pola karnego w samo okienko, nie dając żadnych szans Karolowi Niemczyckiemu.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejsze zadanie Michniewicza. "Jeśli mu się nie uda, będzie miazga" [SEKCJA PIŁKARSKA #64]

Cracovia jeszcze przed przerwą mogła doprowadzić do remisu

Raków szybko zdobył dwie bramki, ale Cracovia się nie poddała i walczyła do samego końca. W 21. minucie kontaktowego gola - po dośrodkowaniu Sergiu Hanki - głową strzelił Filip Piszczek. Do przerwy gospodarze mogli doprowadzić do remisu i pewnie by doprowadzili, gdyby nie Jakub Szumski, który dwukrotnie - w 25. i 44. minucie - w fantastyczny sposób bronił strzały Ivana Fiolicia.

Gol na wagę remisu w ostatniej akcji!

Ale do trzech razy sztuka. Bo kiedy wydawało się, że Raków wygra czwarty mecz z rzędu i doskoczy do liderującego Górnika, Fiolić pokonał Szumskiego. Dosłownie w ostatniej minucie (97., choć sędzia doliczył pięć). Piotr Lasyk początkowo uznał, że Chorwat był na spalonym, ale po konsultacji z VAR zmienił decyzję.

Dla Cracovii był to czwarty remis z rzędu. Zespół Michała Probierza wciąż pozostaje niepokonany w ekstraklasie (zaczynał ją z minus pięcioma punktami, teraz ma dwa). Raków po serii trzech zwycięstw został zatrzymany. I zamiast tracić do liderującego Górnika punkt, traci trzy. W następnej kolejce podejmie Wisłę Płock (2 października, godz. 18), a Cracovia zagra na wyjeździe ze Śląskiem (2 października, 20.30).

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Przeczytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .