Koronawirusowy alarm w ekstraklasie! PZPN i władze ligi reagują

W poprzednim tygodniu Pogoń Szczecin grała w lidze ze Śląskiem Wrocław. Dwa dni przed meczem wrocławski klub potwierdził kilka pozytywnych wyników testów na obecność koronawirusa. Mimo izolacji chorych nie jest wykluczone, że to właśnie w trakcie ostatniego meczu doszło do zarażenia zawodników Pogoni.

W tej kolejce ani Pogoń, ani Śląsk nie zagrają. Wszystko przez to, że w czwartek w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy zagrają Lech Poznań i Legia Warszawa, które miały być rywalami zespołów ze Szczecina i Wrocławia. Ekstraklasa zgodziła się jednak na przełożenie tych meczów, by lechici i legioniści lepiej przygotowali się do decydujących spotkań. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl nie tylko europejskie puchary, ale też obawa o dalszą transmisję koronawirusa spowodowała, że władze ligi zgodziły się na przełożenie meczów.

Obowiązkowe testy na koronawirusa w klubach ekstraklasy

"Zespół Medyczny PZPN jest zaniepokojony i patrzy szerzej na sprawę. Transmisja wirusa przyspieszyła i w dłużej perspektywie brak reakcji może poważnie zagrozić ciągłości rozgrywek. Ich przerwanie byłoby katastrofą - sportową i finansową. Bo musimy pamiętać, skąd płyną największe pieniądze - ze stacji telewizyjnych, które wykładają setki milionów złotych rocznie" - czytamy na portalu.

PZPN i władze ligi są zaniepokojone zwiększającą się liczbą zachorowań w Polsce oraz w samej lidze. Dlatego też w klubach zostaną przeprowadzone badanie, których zadaniem będzie wygaszanie koronawirusa w klubach.

"Po konsultacjach z Zespołem Medycznym PZPN Ekstraklasa S.A. poprosi wszystkie kluby o przeprowadzenie w przyszłym tygodniu testów wymazowych na COVID-19. Ma to związek z rosnącą liczbą zakażeń w Polsce i w kilku klubach Ekstraklasy" - poinformowała liga.

