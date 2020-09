Michał Probierz tłumaczy odsunięcie piłkarza Cracovii. "Patrzymy na dobro klubu, zawodnika, trenera"

Jeszcze niedawno Mateusz Wdowiak był bohaterem Cracovii. Zawodnik m.in. strzelił dwa gole w zwycięskim, półfinałowym meczu Pucharu Polski z Legią Warszawa. Teraz jednak jego sytuacja w klubie jest kompletnie inna.

Chociaż na początku sezonu Wdowiak był podstawowym piłkarzem zespołu Michała Probierza, to w ostatnich tygodniach jego sytuacja pogorszyła się. W trzeciej kolejce, w meczu ze Stalą Mielec, Wdowiak wszedł na boisko po przerwie, a przed tygodniem, w spotkaniu z Zagłębiem Lubin nie znalazł się nawet na ławce rezerwowych. Tak samo jak na sobotni mecz z Rakowem.

Probierz tłumaczy sytuację Wdowiaka

Kilka dni temu Mateusz Miga z portalu Sport.TVP.pl poinformował, że zmiana statusu Wdowiaka w zespole związana jest z faktem, że zawodnik nie chce podpisać nowej umowy z klubem. Aktualny kontrakt piłkarza ważny jest do 30 czerwca przyszłego roku i na razie nie zanosi się na to, by miał on podpisać nową umowę.

Na piątkowej konferencji prasowej do sprawy odniósł się trener i prezes Cracovii, Michał Probierz. - Rozmawiałem z nim kilka razy. Na razie wszyscy patrzymy na dobro klubu, dobro zawodnika, dobro trenera - powiedział.

Wdowiak jest wychowankiem Cracovii i w jej barwach rozegrał 152 mecze, w których zdobył 13 goli i zaliczył 22 asysty. Z klubem sięgnął po Puchar Polski.

