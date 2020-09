Peszko w przerwie meczu: "Warto byłoby już go skończyć". Tak Wieczysta gromi rywali

Wieczysta Kraków gra w lidze okręgowej, ale nie pasuje do tej ligi. - Każdy przeciwnik się na nas spina, ale jak stracą jednego czy drugiego gola, to schodzi z nich powietrze i mecze kończą się wysokimi wynikami - mówi Sławomir Peszko. W ósmej kolejce ligi okręgowej Wieczysta wygrała 11:1 z Piastem Wołowice, a były reprezentant Polski strzelił aż cztery gole. Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo, w którym przedstawiamy kulisy tego meczu.

