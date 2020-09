Lech Poznań odrzucił ofertę za kolejnego piłkarza! Chcą pięć milionów euro

40 meczów, cztery gole i sześć asyst - to dorobek Tymoteusza Puchacza w ubiegłym sezonie. 21-latek ma za sobą bardzo dobre rozgrywki. A w obecnych też zachwyca formą. Nie dziwi więc, że jego pozyskaniem interesują się zagraniczne kluby.

Tymoteusz Puchacz mógł trafić do Niemiec. Wiadomo, ile oczekuje Lech

Dawid Dobrasz z "Głosu Wielkopolskiego" poinformował, że Puchacza pozyskać chce m.in. FSV Mainz. Jak się jednak okazało, niemieckiego klubu nie stać na sprowadzenie utalentowanego piłkarza. Nie wiadomo, ile klub z Moguncji zaoferował. Wiadomo jednak, że mniej niż 4-5 mln euro - właśnie takiej kwoty oczekują władze poznańskiego klubu.

Lech Poznań to w ostatnich latach wzór do naśladowania, jeśli chodzi o promowanie i sprzedawanie wychowanków. Tylko w tym oknie transferowym sprzedał Roberta Gumnego do Augsburga (za 2 mln euro) i Kamila Jóźwiaka do Derby County (za 4,3 mln euro). Na przestrzeni ostatnich kilku lat "Kolejorz" dostał też m.in. 6 mln euro za Jana Bednarka, 4 mln euro za Dawida Kownackiego czy 3,10 mln euro za Karola Linettego.

Lech walczy o awans do Ligi Europy. I wystrzelenie cen jego piłkarzy w górę

W środę Lech Poznań w III rundzie kwalifikacji Ligi Europy pokonał Apollon Limassol (5:0). Zespół Dariusza Żurawia na razie w eliminacjach LE prezentuje się świetnie. Ewentualny awans do fazy grupowej z pewnością sprawiłby, że wartość piłkarzy "Kolejorza" poszłaby w górę.

