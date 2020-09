Jednoznaczne komentarze po zwolnieniu Vukovicia z Legii. "Tylko tyle i aż tyle"

Aleksandar Vuković nie jest już trenerem Legii Warszawa! Stołeczny klub w poniedziałek w południe poinformował, że Serb został zwolniony z posady trenera pierwszego zespołu. - Musieliśmy jednak podjąć trudną decyzję, która wynika z faktu, że nadrzędnym celem Legii jest realizacja celów sportowych, w tym awans do pucharów europejskich. Uznaliśmy, że zmiana na stanowisku trenera pozwoli na szybszą poprawę gry naszej drużyny, co jest niezbędne ze względu na nadchodzące mecze decydujące o awansie do fazy grupowej Ligii Europy - powiedział Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa, cytowany przez oficjalną stronę Legii.

W mediach społecznościowych natychmiast pojawiły się pierwsze komentarze dotyczące decyzji władz Legii Warszawa. - Oczyszczenie szatni, przebudowanie drużyny, momenty naprawdę atrakcyjnej gry i przede wszystkim mistrzostwo Polski. Tylko i aż tyle. Szkoda, że nie udało się więcej - podsumował dokonania Vukovicia Konrad Ferszter.

- Trzym się Aco! Jesteś super gość - napisał z kolei Marek Magiera, dziennikarz Polsatu Sport. - Kolejny trener na lata skończył prace przed nastaniem drugiej jesieni - napisał z kolei Jacek Kurowski z TVP.

- I teraz przydałby się trener z dużym międzynarodowym doświadczeniem. Chcesz mieć solidny europejski zespół, zatrudnił na kluczowe stanowisko szkoleniowca kogoś z "international level" - skomentował Marek Wawrzynowski z "WP SportoweFakty".

- Chciałem podziękować trenerowi Vukoviciowi za ciężką pracę na rzecz przywrócenia normalności w Legii i otwarte mówienie niewygodnych prawd. Dziękuję również za wyprowadzenie gry drużyny z kuopijskiego dna na wyżyny meczów z Wisłą, Górnikiem i kolejnymi rywalami - napisał z kolei Kuba Żywko.

EkstraStats podsumowało także statystyki Aleksandara Vukovicia od czasu objecia przez niego Legii Warszawa po Ricardo Sa Pinto. Serb był najdłużej pracującym szkoleniowcem stołecznego klubu od czasów Henninga Berga.

