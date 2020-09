Oficjalnie: Legia Warszawa zwolniła Aleksandara Vukovicia! Mioduski tłumaczy decyzję

Legia Warszawa przegrała w sobotę z Górnikiem Zabrze 1:3 w meczu 4. kolejki ekstraklasy. Mistrzowie Polski przeciętnie rozpoczęli ten sezon, wygrywając dwa z czterech meczów ligowych i odpadli już z eliminacji Ligi Mistrzów - w 1. rundzie pokonali Linfield z Irlandii Północnej 1:0, ale w 2. przegrali na własnym boisku z cypryjską Omonią Nikozja 0:2 po dogrywce. W tej chwili Legia walczy o awans do fazy grupowej Ligi Europy: w czwartkowym meczu 3. rundy eliminacji zagra z Dritą Gnjilane (mistrzem Kosowa), a zwycięzca w decydującej fazie zmierzy się z Karabachem Agdam (mistrzem Azerbejdżanu) na własnym boisku.

REKLAMA

Zobacz wideo Brzęczek porównany do byłych selekcjonerów. "Nawałka na 10, Fornalik na 1" [Sekcja Piłkarska #62]

Mioduski tłumaczy zwolnienie Vukovicia z Legii. "Nadrzędny cel"

W niedzielę wieczorem pojawiły się pierwsze informacje o zwolnieniu Vukovicia, które klub potwierdził w poniedziałek.

- Bardzo dziękuję 'Vuko' za to co zrobił dla Legii, nie tylko przez ostatnie półtora roku jako trener I drużyny, z którą zdobył Mistrzostwo Polski, ale także na przestrzeni ostatnich lat. Zawsze mogliśmy na niego liczyć, szczególnie w trudnych momentach i nigdy nie bał się brać odpowiedzialności. Należy mu się za to ogromny szacunek ze strony Klubu i kibiców. Bardzo rozwinął się też jako trener, szybko się uczył i rozwijał, dlatego jestem pewien, że będzie osiągał dalsze sukcesy w swojej karierze trenerskiej. Wiem też, że jest oraz pozostanie prawdziwym Legionistą i zawsze tak będziemy go w Klubie traktować. Dzisiaj musieliśmy jednak podjąć trudną decyzję, która wynika z faktu, że nadrzędnym celem Legii jest realizacja celów sportowych, w tym awans do pucharów europejskich. Uznaliśmy, że zmiana na stanowisku trenera pozwoli na szybszą poprawę gry naszej drużyny, co jest niezbędne ze względu na nadchodzące mecze decydujące o awansie do fazy grupowej Ligii Europy - powiedział Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa, cytowany przez oficjalną stronę Legii.

Czesław Michniewicz zastąpi Vukovicia?

- Klub wkrótce poinformuje o kolejnych decyzjach związanych ze zmianami w sztabie I drużyny Legii Warszawa - czytamy dalej. Głównym kandydatem do zastąpienia Serba jest Czesław Michniewicz, czyli obecny selekcjoner reprezentacji Polski do lat 21, który miałby łączyć obie funkcje przynajmniej do zakończenia eliminacji Euro U21. Jak informowaliśmy już w niedzielę wieczorem, w poniedziałek mają odbyć się kluczowe rozmowy Legii z Michniewiczem. - Dariusz Mioduski zadzwonił najpierw do Czesława Michniewicza, a potem do Zbigniewa Bońka. Ten drugi telefon był nawet ważniejszy, bo Michniewicz od razu poinformował Mioduskiego, ze nie zacznie żadnych negocjacji, dopóki prezes PZPN (który zatrudnia Michniewicza jako selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21) na to nie przyzwoli. Boniek przyzwolił - pisze Bartłomiej Kubiak >>

Vuković prowadził Legię od 2 kwietnia 2019 roku. Pod jego wodzą drużyna rozegrała 65 spotkań, wygrywając 36 z nich, remisując 12 i przegrywając 17. W końcówce sezonu 2018/19 Legia straciła pozycję lidera i została wicemistrzem Polski (mistrzem został Piast Gliwice), za to w poprzednim sezonie ekipa z Łazienkowskiej zdobyła 14. mistrzostwo w historii.

Przeczytaj także: