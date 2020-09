Piotr Parzyszek blisko nowego klubu. Odchodzi z Piasta Gliwice

Włoski klub zgłosił się po Piotra Parzyszka już w zeszłym roku, jednak ostatecznie Piast Gliwice nie przystał na ofertę blisko 1,5 mln euro za 27-letniego napastnika. Władze ówczesnego mistrza Polski zażądały za piłkarza co najmniej 2 mln euro. Według informacji włoskiego dziennikarza, oba kluby wróciły do negocjacji w obecnym okienku transferowym.

Piotr Parzyszek jednak trafi do Frosinone? Włoski klub wznowił negocjacje z Piastem Gliwice

Ginanluca Di Marzio nie podał szczegółowych informacji dotyczących przejścia Piotra Parzyszka do Frosinone - poinformował jedynie, że oba kluby są blisko finalizacji transferu.

Kontrakt Parzyszka z Piastem Gliwice wygasa z końcem czerwca 2021 roku, dlatego dla ekipy Waldemara Fornalika to przedostatnia okazja, by cokolwiek zarobić na swoim zawodniku. Ma on jednak zagrać jeszcze w czwartkowym spotkaniu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy z FC Kopenhagą.

Piotr Parzyszek w Piaście Gliwice występuje od 2018 roku, gdzie trafił z holenderskiego PEC Zwolle. Od momentu dołączenia do polskiego klubu 27-letni napastnik rozegrał 83 spotkania, w których strzelił 23 gole oraz zanotował siedem asyst.

Frosinone występuje w Serie B od dwóch lat po tym, jak pod koniec sezonu 2018/19 spadło z Serie A. Poprzedni sezon ekipa prowadzona przez słynnego Alessandro Nestę zakończyła na 7. miejscu, ale szanse na awans straciła po przegranej w finale baraży ze Spezią (przegrała u siebie 0:1 i wygrała na wyjeździe 1:0, ale to rywale awansowali, gdyż zajęli wyższe miejsce w sezonie zasadniczym).