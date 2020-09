Legia może zmienić trenera przed meczem w el. LE! Podwójna rola Michniewicza

Sytuacja w Legii Warszawa jest coraz gorętsza. Po sobotniej porażce 1:3 z Górnikiem Zabrze w czwartej kolejce ekstraklasy wiele wskazuje na to, że z pracą przy Łazienkowskiej pożegna się Aleksandar Vuković. Jego następcą może zostać obecny selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 21, Czesław Michniewicz. Tak napisał bardzo dobrze poinformowany użytkownik Twittera, Janekx89.

Legia negocjuje z Michniewiczem

- Toczą się różne rozmowy - usłyszeliśmy w niedzielę wieczorem przy Łazienkowskiej. Z naszych informacji wynika jednak, że do negocjacji mistrzów Polski z Michniewiczem dojdzie w poniedziałek. 50-letni szkoleniowiec przynajmniej do połowy listopada miałby łączyć funkcje trenera Legii oraz selekcjonera kadry U-21. To wtedy nasza drużyna zakończy trwające eliminacje do mistrzostw Europy, których runda grupowa odbędzie się od 24 do 31 marca, a faza play-off rozegrana zostanie od 31 maja do 6 czerwca.

Po siedmiu kolejkach Polacy zajmują drugie miejsce w tabeli, tracąc punkt do prowadzących Rosjan. Zespół Michniewicza ma jednak jedno spotkanie rozegrane mniej, więc stoi przed ogromną szansą wygrania grupy. Kolejne mecze reprezentacja U-21 zagra 9 i 13 października, kiedy zmierzy się odpowiednio z Serbią na wyjeździe oraz Bułgarią w Gdyni. Eliminacje zakończymy 17 listopada domowym meczem z Łotyszami.

W mistrzostwach Europy U-21 wystartuje 16 drużyn. Bezpośredni awans wywalczą zwycięzcy dziewięciu grup eliminacyjnych oraz pięć najlepszych reprezentacji z drugich miejsc. Pozostałe cztery zespoły z drugich miejsc zagrają w barażach.

Michniewicz z kadrą do lat 21 pracuje od 2017 roku. Wspólnie wywalczyli awans na mistrzostwa Europy, które przed rokiem odbyły się we Włoszech i San Marino. Nasza drużyna na turnieju wygrała z Belgami i Włochami, przegrywając decydujący o awansie do półfinału mecz z Hiszpanami. Wcześniej Michniewicz pracował w Bruk-Becie Termalicy Nieciecza, Pogoni Szczecin, Podbeskidziu Bielsko-Biała, Polonii Warszawa, Jagiellonii Białystok, Widzewie Łódź, Arce Gdynia, Zagłębiu Lubin i Lechu Poznań. Z poznaniakami wywalczył puchar i superpuchar Polski, a z Zagłębiem mistrzostwo kraju.

