Vuković może odejść z Legii! Jest kandydat na nowego trenera. "Zaawansowane negocjacje"

Legia Warszawa przegrała w sobotę z Górnikiem Zabrze 1:3 w meczu 4. kolejki ekstraklasy. Kibice za winowajcę fatalnej formy stołecznego zespołu na początku sezonu uznają Aleksandara Vukovicia. Coraz częściej pojawiają się opinie, że Serb powinien stracić posadę trenera zespołu aktualnych mistrzów Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Brzęczek porównany do byłych selekcjonerów. "Nawałka na 10, Fornalik na 1" [Sekcja Piłkarska #62]

Vuković może odejść z Legii!

Jak się okazuje, niedługo Vuković może stracić pracę. Jak informuje janekx89, bardzo dobrze poinformowany użytkownik Twittera, najpoważniejszym kandydatem do zastąpienia Serba jest Czesław Michniewicz. Aktualny selekcjoner reprezentacji Polski U-21 ma już prowadzić z władzami stołecznego klubu zaawansowane negocjacje.

Michniewicz kandydatem na nowego trenera Legii

Czesław Michniewicz pokazał się z bardzo dobrej strony podczas swojej pracy w młodzieżowej reprezentacji Polski. Prowadzony przez niego zespół walczy o awans na mistrzostwa Europy. W swojej grupie zajmuje 2. miejsce ze stratą punktu do prowadzącej Rosji, jednak Polacy mają rozegrany jeden mecz mniej. W czerwcu ubiegłego roku byli blisko sprawienia niespodzianki i wyjścia z grupy podczas mistrzostw Europy rozgrywanych we Włoszech.

Legia Warszawa ma za sobą bardzo nieudany początek sezonu. W tabeli polskiej ekstraklasy zajmuje dopiero 6. miejsce, tracąc już sześć punktów do prowadzącego Górnika Zabrze. Dodatkowo, w słabym stylu odpadła z kwalifikacji do Ligi Mistrzów, po przegranym meczu w dogrywce 0:2 z Omonią Nikozja. Na pocieszenie pozostała jeszcze walka o awans do fazy grupowej Ligi Europy.

Przeczytaj także: