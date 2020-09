Trener Górnika komentuje triumf z Legią. "To jako pierwsze ciśnie się na usta"

Po sobotnim zwycięstwie Górnik Zabrze ma komplet 12 punktów po czterech kolejkach, a w dodatku pokonał Legię w Warszawie, co wydarzyło się po raz pierwszy od 1988 roku! 14-krotny mistrz Polski wyprzedza tym samym Raków Częstochowa o trzy punkty (dziewięć punktów może mieć również Zagłębie Lubin, o ile pokona w niedzielę Cracovię).

- Bardzo się cieszymy, to jako pierwsze ciśnie się na usta. Długo czekaliśmy na to zwycięstwo. Przed meczem podkreślałem, że to ważny mecz, który pokaże, w którym kierunku mamy się rozwijać. Na pewno uzyskaliśmy wiele odpowiedzi - powiedział na pomeczowej konferencji prasowej Marcin Brosz, cytowany przez oficjalną stronę Górnika.

Marcin Brosz widzi elementy do poprawy w grze Górnika

- Dziś było wiele pozytywnych rzeczy, wygrana, bramki, okazje. Jest jednak sporo sytuacji na boisku, które musimy inaczej rozwiązywać (...) Mamy swój pomysł, który staramy się realizować. Co mówiłem piłkarzom w przerwie? Staraliśmy się skorygować postawy zawodników, bo wiedzieliśmy, że druga połowa będzie wyglądała inaczej. Krótko mówiąc, robiliśmy swoje, a najważniejsze, że przyniosło to efekt - dodał Brosz.