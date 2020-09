Pogoń Szczecin wygrała po golu w ostatnich minutach! Michał Kucharczyk bohaterem [WIDEO]

Śląsk Wrocław bardzo dobrze rozpoczął rozgrywki ekstraklasy. Po dwóch zwycięstwach, nad Piastem Gliwice i Wisłą Kraków, przyszła jednak zadyszka - remis z Lechem Poznań. Z kolei Pogoń w pierwszych trzech kolejkach zaprezentowała się przeciętnie, gromadząc w nich łącznie cztery punkty. Styl gry zespołu Kosty Runjaicia także pozostawiał wiele do życzenia.

Obydwa zespoły radziły sobie jednak dość przeciętnie. Śląsk miał dobrą okazję, jednak Celeban uderzył w słupek. Nieco później Stiglec trafił wprost w Stipicę. Pogoń próbowała odpowiedzieć, jednak ataki szczecinian nie tworzyły zagrożenia pod bramką Putnockiego. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, Pogoń otrzymała prezent od gości.

Matus Putnocky sfaulował we własnym polu karnym Kamila Drygasa. Do rzutu karnego podszedł Michał Kucharczyk, który pewnym uderzeniem w środek bramki dał Pogoni komplet punktów. Dla byłego zawodnika m.in. Legii Warszawa był to pierwszy gol strzelony po powrocie do ekstraklasy.

Śląsk Wrocław, pomimo porażki, nadal znajduje się na 3. miejscu w ligowej tabeli. Pogoń natomiast zrównała się z wrocławianami liczbą punktów, znajdując się pozycję niżej, ze względu na gorszy bilans bramkowy. Na prowadzeniu nadal znajduje się Górnik Zabrze, który w sobotę mierzy się z Legią Warszawa.

