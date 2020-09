Wołodymyr Kostewycz odchodzi z Lecha Poznań już teraz. "Strony się dogadały"

Zobacz wideo Lech Poznań ma przygotowanego następcę Kamila Jóźwiaka. "To będzie wzmocnienie"

27-letni piłkarz ma ważny kontrakt z Lechem do stycznia 2021 roku. Pierwotnie miał trafić do Dynama Kijów po zakończeniu umowy. Portal meczyki.pl ustalił, że obrońca kilka miesięcy wcześniej odejdzie z poznańskiej ekipy. - Strony się dogadały i 27-latek odejdzie z Bułgarskiej już teraz - napisano.

Kilka dni temu Lech wypożyczył z Leganes innego lewego obrońcę - Vasyla Kravetsa. Kostewycz byłby zatem dopiero trzecim piłkarzem w hierarchii do gry, ponieważ pewne miejsce w pierwszej jedenastce ma Tymoteusz Puchacz.

Kostewycz odchodzi z Lecha do Dynama Kijów. "Potrzebuje świeżego bodźca i odmiany"

- W życiu byśmy nie dopuścili do sytuacji, aby tak doświadczony zawodnik miał pół roku do końca kontraktu i byśmy tej umowy nie przedłużyli. To była nasza wspólna decyzja. Doceniamy umiejętności „Kosty”. Zwłaszcza ten pierwszy rok przy Bułgarskiej był dla niego udany. Przeszedł jednak moment, kiedy Wołodymyr potrzebuje nowych wyzwań, a dodatkowo przegrał rywalizację z Tymkiem Puchaczem. Potrzebuje świeżego bodźca i odmiany - mówił dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa, cytowany przez portal gol24.pl.

Kostewycz w Lechu grał od zimy 2017 roku, kiedy przyszedł z Karpat Lwów. Jego początkowy okres przy bułgarskiej był niezwykle udany. Później zanotował dołek formy i stracił miejsce w podstawowym składzie. Ukrainiec wystąpił w aż 119 spotkaniach "Kolejorza" i zdobył w nich dwie bramki oraz zanotował 13 asyst.

