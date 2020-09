Michał Karbownik blisko nowego klubu, Zieliński mu już gratuluje. Transferowy rekord ekstraklasy

Kolejna saga transferowa z udziałem polskiego piłkarza powoli dobiega końca. Jak poinformowali dziennikarze "La Gazzetta dello Sport", Napoli doszło do porozumienia z Legią Warszawa, dzięki któremu Michał Karbownik przeniesie się do Włoch. Włoski klub dodatkowo ustalił warunki indywidualnego kontraktu piłkarza.

Michał Karbownik bliski transferu, ale najpierw musi odejść Ghoulam

Skoro Napoli porozumiało się już z Legią - według Piotra Koźmińskiego z "Super Expressu" Włosi mogą wydać 8,5 mln euro plus ewentualne bonusy, co byłoby transferowym rekordem ekstraklasy (obecny wynosi 7 mln euro, za tyle Legia sprzedała Radosława Majeckiego do AS Monaco) - a także z samym piłkarzem. Transfer nie został jednak jeszcze sfinalizowany, jako że Napoli chce najpierw sprzedać Faouziego Ghoulama. Włoskie media podkreślają, że tylko odejście 29-latka pozwoli Napoli na pozyskanie Karbownika. Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja, że Algierczyk prowadzi rozmowy z Wolverhampton. Problem w tym, że klub z Premier League nie jest w stanie zapłacić za pomocnika 35 mln euro (klauzula kwoty odstępnego zapisana w kontrakcie piłkarza). Władze "Wilków" mogą zaoferować 15 mln euro mniej.

Zieliński już gratuluje

Wydaje się jednak, że sprawa odejścia Ghoulama i sprowadzenia Karbownika zakończy się pomyślnie. Sugeruje to m.in. zachowanie Piotra Zielińskiego, który - zdaniem "LGdS" pogratulował już Karbownikowi wyboru nowego klubu. Młody zawodnik zostanie nowym klubowym kolegą Zielińskiego, choć mógł przenieść się do Anglii czy Hiszpanii (stamtąd chciało go także kilka klubów).

Karbownik w pierwszym zespole Legii rozegrał do tej pory 39 spotkań. Nie strzelił w nich żadnego gola, ale zaliczył siedem asyst.

