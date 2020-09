Górnik Zabrze zachwyca po rewolucji w składzie. Marcin Brosz dokonał czegoś, co nie miało prawa się udać

Nie ma dziś drugiej drużyny w ekstraklasie, która grałaby skuteczniej od Górnika Zabrze. Po trzech kolejkach zespół Marcina Brosza ma nie tylko komplet punktów na koncie, ale też najskuteczniejszy atak i obronę w lidze. Górnik na razie zasługuje na same pochwały, choć w krótkim czasie w drużynie zmieniło się wiele.

Nowi piłkarze i taktyka nie przeszkodziły jednak zabrzanom w pewnym pokonaniu beniaminków, rozbiciu Lechii Gdańsk (3:0) w niedzielę oraz awansie do kolejnej rundy Pucharu Polski. W sobotę zespół Brosza czeka następny, dużo poważniejszy test. Górnik zagra z Legią w Warszawie, gdzie nie wygrał od blisko 22 lat.

Kluczowe odejścia

W ostatnich tygodniach w Zabrzu doszło do rewolucji. Z klubu odeszli Igor Angulo, Paweł Bochniewicz, Mateusz Matras, Szymon Matuszek i Kamil Zapolnik, a wraz z końcem poprzedniego sezonu zakończyły się też wypożyczenia Giorgosa Giakoumakisa, Davida Kopacza oraz Erika Jirki.

Dla trenera Brosza szczególnie dotkliwe były dwie pierwsze straty. Angulo to napastnik, który w ciągu ostatnich czterech sezonów strzelił dla Górnika łącznie 87 goli, w sezonie 2018/19 zostając królem strzelców ekstraklasy. Hiszpan zamienił jednak Zabrze na indyjski klub FC Goa. W Polsce nie został też Paweł Bochniewicz, czyli nie tylko lider obrony, ale też następca Matuszka i Angulo w roli kapitana drużyny. 24-latek zdecydował się na wyjazd do holenderskiego sc Heerenveen.

Straty poniesione przez Górnika można porównać do tych sprzed dwóch lat. Wtedy rewelację rozgrywek, która w roli beniaminka zakończyła ligę na czwartym miejscu i awansowała do europejskich pucharów, też opuścili kluczowi piłkarze, czyli Damian Kądzior, Rafał Kurzawa oraz Mateusz Wieteska. Dwaj pierwsi wyjechali za granicę, po ostatniego zgłosiła się Legia Warszawa, która skorzystała z możliwości odkupienia środkowego obrońcy.

Nic dziwnego, że tak osłabiony zespół nie poradził sobie w europejskich pucharach, odpadając już w 2. rundzie eliminacji Ligi Europy. Dużo gorzej Górnik spisał się też w ekstraklasie, gdzie na koniec rozgrywek zajął dopiero 11. miejsce.

Zmiana ludzi i ustawienia

Teraz może być inaczej. Latem do drużyny Brosza dołączyło kilku obiecujących zawodników, z których największe nadzieje w klubie wiążą z Bartoszem Nowakiem oraz Alexem Sobczykiem. O ile ten drugi jeszcze niczym szczególnym się nie wyróżnił, o tyle Nowak potwierdza klasę, jaką w zeszłym sezonie prezentował na boiskach pierwszej ligi.

W poprzednich rozgrywkach 27-latek strzelił 13 goli i zanotował taką samą liczbę asyst w barwach Stali Mielec, będąc kluczową postacią zespołu, który wywalczył awans do ekstraklasy. W tym sezonie Nowak zdążył już zdobyć bramki w meczach z Jagiellonią Białystok w Pucharze Polski i ostatnim spotkaniu z Lechią Gdańsk oraz zanotować asystę w starciu ze swoim poprzednim klubem. Pomocnik, który w ostatni raz w ekstraklasie grał cztery sezony temu w barwach Ruchu, znakomicie dostosował się do wymagań ligi, wyróżniając się m.in. w statystyce kluczowych podań.

Ale Górnik w tym sezonie to nie tylko inni zawodnicy. To też inne ustawienie, z trójką środkowych obrońców. Brosz już wcześniej decydował się na podobną taktykę, ostatni raz w lipcu, gdy zabrzanie przegrali na wyjeździe z Wisłą Płock (0:1). Chociaż trener Górnika zapowiada, że chce, by jego zespół był elastyczny, to nowym ustawieniu prezentuje się nadzwyczaj dobrze. Szczególnie imponujący jest wysoki pressing, jakim zabrzanie nękają kolejnych przeciwników.

- Cały czas szukamy rozwiązań. To wzięło się z profilu piłkarzy, których mieliśmy i obecnie mamy do dyspozycji. Ciężko byłoby nam zastąpić Igora Angulo jeden do jednego, dlatego wyszliśmy z założenia, że te akcenty ofensywne chcemy podzielić na więcej zawodników. Teraz wykorzystujemy całą kadrę. Podkreślaliśmy cały czas, że niektórzy młodzi zawodnicy potrzebowali więcej czasu. Do pierwszego składu wrócił Adrian Gryszkiewicz i bardzo dobrze się wprowadza. Cieszymy się z tego, że coraz pewniej radzi sobie Daniel Ściślak. Inni powracali z wypożyczeń pierwszoligowych. Decyzję o zmianie podjęliśmy patrząc na to, co może nas czekać. Wiemy, że przyjdą ciężkie momenty, ale Górnik ma być rozpoznawalny i mieć swoją twarz - powiedział Brosz w rozmowie z portalem "Łączy nas piłka".

Na szczególne wyróżnienie w roli zastępcy Angulo w pierwszych kolejkach zasłużył Jesus Jimenez, który zdobył już cztery bramki i jest najskuteczniejszy w lidze wraz z Tomasem Pekhartem z Legii i Mikaelem Ishakiem z Lecha.

"Mecz ma być świętem"

Brosz: Chcemy, by trybuny podczas meczu Górnika były wypełnione, jak tylko to możliwe przy obecnych ograniczeniach. Mecz ma być świętem i nie są to dla nas puste słowa. Wjeżdżając do Zabrza w dniu spotkania widzimy samochody z logo Górnika, taksówki z flagami... Dla tego miasta i regionu to wydarzenie. Po to wybudowany został stadion, by go wypełniać. A my chcemy robić dobre widowiska, by to nie był tylko mecz, ale coś o czym będzie się mówiło. Żeby tak się stało, to musimy grać do przodu, by tych sytuacji było dużo, ale… nie tylko dla nas. Patrząc nawet na mecz z Lechią Gdańsk, to on otworzył się od szesnastej minuty, była sytuacja dla nas, dla rywali i wtedy trybuny jeszcze mocniej zaczęły nas wspierać.

Z Broszem trudno się nie zgodzić. Zmiana stylu i odważniejsza gra Górnika to nie są tylko puste słowa. Najlepiej widać to na statystykach. Według raportu InStat w obecnym sezonie zabrzanie rozgrywają dłuższe akcje bramkowe złożone z większej liczby podań. Drużyna Brosza przeprowadza średnio o 15 ataków na mecz więcej i oddaje ponad trzy strzały na mecz więcej.

Wymowne jest też to, jak Górnik operuje piłką. W poprzednim sezonie średnie posiadanie zespołu Brosza wynosiło 45 procent, co było najgorszym wynikiem w ekstraklasie. Dziś zabrzanie z 56 procentami są w ligowej czołówce. Górnik w czasie meczu wymienia średnio ponad 100 podań więcej, dużo częściej zagrywając też w pole karne przeciwnika. Chociaż należy pamiętać, że dwa pierwsze mecze drużyna Brosza zagrała z beniaminkami, to zmiana nastawienia zespołu widoczna jest gołym okiem.

Bardzo poważnym testem dla ofensywnego stylu Górnika będzie sobotni mecz z Legią w Warszawie. Zabrzańska drużyna nie zwyciężyła w stolicy od października 1998 roku, kiedy w ostatniej minucie meczu zwycięstwo dał jej Tomasz Sobczak. Teraz zespół Brosza może więc nie tylko przedłużyć znakomity początek sezonu, ale też przełamać fatalną passę całego klubu.

