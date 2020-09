Transferowy hit Legii Warszawa. Valencia: Oczekuję mistrzostwa

Bartosz Kapustka, Artur Boruc, a teraz Joel Valencia. Legia Warszawa kontynuuje transferowe lato powrotów do Ekstraklasy. Mistrzowie Polski oficjalnie poinformowali o tym, że ich nowym piłkarzem został najlepszy zawodnik Ekstraklasy w sezonie 2018/19, który ostatni rok spędził w angielskim Brentford. 25-latek został wypożyczony do warszawskiego klubu.

Joel Valencia w Legii Warszawa. "Trafiłem do największego klubu w Polsce"

Legia transfer Valencii ogłosiła za pośrednictwem Twittera, gdzie opublikowała także pierwszy wywiad z piłkarzem. - To bardzo fajne uczucie, móc wrócić do Polski. W Polsce mieszka moja córka i miało to wpływ na moją decyzję, chciałem być blisko niej - przyznał Valencia. - W Brentford nie wszystko się układało, więc wspólnie zdecydowaliśmy o przeprowadzce i poszukaniu szansy w nowym miejscu - dodał.

- Trafiłem do największego klubu w Polsce. Oczekuję, że ponownie zostanę mistrzem Polski - podsumował swój transfer Valencia.

Valencia w Brentford rozegrał 24 spotkania we wszystkich rozgrywkach, strzelając w nich jednego gola. Wcześniej w barwach Piasta wystąpił w 65 meczach, w których strzelił dziewięć goli i zaliczył siedem asyst. Portal Transfermarkt wycenia jego wartość na 800 tys. euro.

