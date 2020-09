Lech Poznań pozyskał nowego piłkarza. Przyszedł z ligi hiszpańskiej

Vasyl Kravets to wychowanek klubu Karpaty Lwów, skąd w 2017 roku trafił do Hiszpanii. Na Półwyspie Iberyjskim podpisał kontrakt z CD Lugo. Po rocznym wypożyczeniu Hiszpanie zdecydowali się na wykupienie go. Łącznie grał tam przez trzy sezony. Zimą 2019 roku Ukrainiec trafił do Leganes, gdzie rozegrał sześć meczów w Primera Division. Ostatnie pół roku spędził jednak na wypożyczeniu w Lugo (druga liga hiszpańska). Teraz 23-latek został wypożyczony do Lecha Poznań.

- Jakim jestem zawodnikiem? Na ten temat pewnie najlepiej wypowiedzieliby się trenerzy, z którymi miałem okazję współpracować. Myślę, że na boisku jestem typem pracusia. Zawodnika, który na murawie naprawdę dużo pracuje i to zarówno w defensywie, jak i ofensywie. Niezależnie od tego, czy jest dwudziesta, trzydziesta czy dziewięćdziesiąta minuta meczu, zawsze walczę do upadłego - zadeklarował nowy piłkarz Lecha. Kolejorz wypożyczył go na sezon, ale ma zagwarantowaną opcję wykupu.

Boczny obrońca grał we wszystkich kadrach młodzieżowych, ale debiutu w seniorskiej reprezentacji Ukrainy jeszcze się nie doczekał. Jednak już w 2018 roku był powołany przez selekcjonera Andrija Szewczenkę na mecze ze Słowacją i Włochami.

Lech Poznań wzmocnił lewą obronę

- Kravets ma zwiększyć rywalizację na pozycji lewego obrońcy, ale równie dobrze może zagrać na boku boiska wyżej lub na skrzydle może wystąpić Tymoteusz Puchacz, który ostatnio częściej występował w defensywie, ale w poprzednim sezonie regularnie grał także w pomocy. Kravets to doskonale przygotowany fizycznie zawodnik o usposobieniu ofensywnym, z dobrym dośrodkowaniem, który doskonale pasuje do preferowanego przez nas stylu gry - opisuje dyrektor sportowy Lecha, Tomasz Rząsa.

