Dinamo Zagrzeb chce piłkarza Legii. Ostatnia szansa, by na nim zarobić

Z pewnością nieco inaczej swoją przygodę w Legii Warszawa wyobrażał sobie William Remy. Francuz trafił do zespołu aktualnych wicemistrzów Polski w styczniu 2018 roku i początek miał bardzo obiecujący. Grał pewnie na środku obrony, wchodził często między pomocników i był groźny pod bramką rywali. Później zaczęły go jednak trapić kontuzje.

REKLAMA

Zobacz wideo Poważny problem Linettego w kadrze. "Jeden z pierwszych, któremu kupujesz bilet na turniej" [Sekcja Piłkarska #62]

Dlatego to doskonała okazja dla Legii Warszawa, aby sprzedać Francuza. Dinamo Zagrzeb, według informacji "Sportske novosti" jest skłonne zapłacić za niego 400 tys. euro. William Remy jest związany z mistrzem Polski kontraktem ważnym do końca czerwca 2021 roku i od stycznia mógłby szukać nowego klubu, do którego mógłby dołączyć za darmo.

W ubiegłym sezonie zdołał rozegrać tylko 11 spotkań, z czego dwukrotnie wystąpił w zespole rezerw mistrza Polski. Nie dość, że borykał się z kontuzjami, to Aleksandar Vuković nie stawiał na Francuza zbyt często, gdy ten był gotowy do gry. W rozpoczętym sezonie rozegrał pełne 90 minut w spotkaniu z Jagiellonią Białystok, przegranym przez Legię 1:2.

Legia Warszawa początku tego sezonu nie może zaliczyć do udanych. Odpadła już z eliminacji do Ligi Mistrzów po porażce z Omonią Nikozja, w lidze zajmuje dopiero 9. miejsce, mając trzy punkty na swoim koncie po dwóch kolejkach - notując zwycięstwo z Rakowem Częstochowa i przegrywając na własnym stadionie z Jagiellonią.

Przeczytaj także: