Oficjalnie: Bartłomiej Pawłowski ma nowy klub. Skrzydłowy wrócił do Polski

Jako pierwszy informację o przejściu Pawłowskiego do zespołu z Dolnego Śląska podał dziennikarz "Super Expressu" Marcin Torz. W czwartek Śląsk oficjalnie przekazał, że skrzydłowy przeszedł pomyślnie testy medyczne i podpisał trzyletnią umowę, ważną do końca czerwca 2023 roku. Będzie grał we Wrocławiu z numerem 10 na koszulce.

Bartłomiej Pawłowski nowym piłkarzem Śląska Wrocław. "Cieszę się, że mogę być jego częścią"

- Jestem szczęśliwy, że trafiłem do Śląska. Duże wrażenie robi mnie pomysł na grę drużyny, jak i plan jej rozwoju. Wiem, że we Wrocławiu realizowany jest bardzo ambitny projekt i cieszę się, że mogę być teraz jego częścią. Od pierwszego treningu chcę dawać z siebie sto procent i pomóc zespołowi - powiedział Pawłowski po podpisaniu kontraktu, cytowany przez oficjalną stronę Śląska.

Ostatnio 27-latek występował w tureckim Gaziantep FK, gdzie w 22 meczach strzelił jednego gola i dołożył do tego trzy asysty. Pawłowski przeszedł do ekipy Vitezslava Lavicki na zasadzie transferu bezgotówkowego. Z tureckim klubem przedwcześnie rozwiązał umowę, która pierwotnie była ważna do końca czerwca 2022 roku.

To już ósme wzmocnienie Śląska w sezonie 202/21. Wcześniej zespół zakontraktował Rafała Makowskiego, Patryka Janasika, Fabiana Piaseckiego, Mateusza Praszelika, Michała Szromnika, Marcela Zylli i Waldemara Sobotę.

Kolejny powrót Bartłomieja Pawłowskiego do Polski

Dla Pawłowskiego to powrót do Polski po drugiej zagranicznej przygodzie. W 2013 roku piłkarz przeszedł z Widzewa Łódź do Malagi, ale z Hiszpanii wrócił do kraju po 12 miesiącach. Rok temu odszedł za 650 tys. euro z Zagłębia Lubin do Gazaintep FK. 27-latek zagrał dotąd w 13 klubach. Transfermarkt wycenia go na 525 tys. euro. Wcześniej informowano, że Pawłowskim może być zainteresowany także Lech Poznań.

