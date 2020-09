Oficjalnie: Lech Poznań ma nowego napastnika. "Wielki talent"

Mohammad Awwad to 23-letni lewonożny napastnik, który został wypożyczony do Lecha Poznań na rok z opcją pierwokupu z Maccabi Hajfy. Jak informuje klub w oficjalnym komunikacie, przyszedł po to, "by zwiększyć rywalizację w linii ataku i podjąć walkę o miejsce w składzie z dwoma innymi napastnikami już znajdującymi się w kadrze Kolejorza - Mikaelem Ishakiem i Filipem Szymczakiem".

- Chcieliśmy mieć w zespole co najmniej trzech zawodników na tę pozycję, ponieważ rywalizacja zawsze podnosi poziom i sprawia, że na boisku piłkarze prezentują się po prostu lepiej - powiedział dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa. - W Izraelu jest uważany za wielki talent - powiedział izraelski dziennikarz Tal Goren, cytowany przez oficjalną stronę poznaniaków.

Awwad: Lech Poznań ma najlepszych kibiców w Polsce

- Jestem lewonożnym zawodnikiem i mogę występować jako środkowy napastnik lub za plecami snajpera, a także na prawym skrzydle, więc mogę obstawić wiele pozycji w linii ataku. Wiem, że Lech to zespół, który lubi atakować, grać ofensywnie, wysoko atakować rywala pressingiem i taki styl mi odpowiada. Jestem bardzo szczęśliwy, że tutaj trafiłem. To duży zaszczyt, że będę mógł grać dla tak dużego klubu, który ma najlepszych kibiców w Polsce. Nie mogę się już doczekać, aby pokazać się fanom na boisku i mam nadzieję, że moją grą uda mi się sprawiać im przyjemność - powiedział Awwad.

Wychowanek Maccabi Hajfy spędził w tym klubie całą dotychczasową karierę. W 91 meczach strzelił 17 goli i zaliczył sześć asyst, a w 31 meczach minionego sezonu zdobył siedem bramek i dołożył dwie asysty. Jak do tej pory Awwad nie zadebiutował w dorosłej reprezentacji Izraela.