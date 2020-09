Oficjalnie: Były piłkarz Bayernu podpisał kontrakt ze Śląskiem Wrocław

Marcel Zylla do akademii Bayernu Monachium trafił w 2010 roku. Chociaż zawodnik nie zaliczył oficjalnego debiutu w pierwszej drużynie, to zagrał w sparingach przeciwko Manchesterowi City, Juventusowi oraz Tottenhamowi.

Zylla zawodnikiem Śląska Wrocław

Po zakończeniu poprzedniego sezonu Zylla został wolnym zawodnikiem. 20-latek nie zdecydował się na podpisanie nowej umowy z Bayernem, ponieważ nie wiedział, kiedy i czy w ogóle uda mu się przebić do pierwszej drużyny. Jego wybór padł na Śląsk Wrocław, z którym podpisał czteroletni kontrakt.

- Kontynuujemy naszą politykę transferową, sprowadzając w tym okienku do Śląska kolejnego, perspektywicznego polskiego zawodnika. Marcel to ofensywny piłkarz, który może grać zarówno na prawym, jak i na lewym skrzydle. Naszą uwagę zwrócił występami w młodzieżowej reprezentacji Polski i mamy nadzieję, że w barwach Śląska potwierdzi swoją wartość. Od dłuższego czasu byliśmy w kontakcie i cieszymy się, że do nas dołączy - powiedział dyrektor sportowy Śląska Dariusz Sztylka, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Marcel Zylla w młodzieżowych zespołach Bayernu Monachium rozegrał 103 spotkania, w których strzelił 29 goli oraz zanotował 18 asyst. Pomocnik jest również zawodnikiem reprezentacji Polski U20. W biało-czerwonej koszulce zagrał 10 meczów i zdobył dwie bramki.

