Młodzieżowy reprezentant Polski trafi do Ekstraklasy. Spędził 10 lat w Bayernie

Pomocnik Bayernu Monachium odrzucił propozycję przedłużenia kontraktu z bawarskim klubem i dołączy do Śląska Wrocław - informuje Tomasz Włodarczyk. W niemieckiej szkółce 20-latek spędził dziesięć lat i przeszedł przez wszystkie drużyny juniorskie klubu. Zgodnie z informacjami dziennikarza 20-latek przyleciał w poniedziałek do Wrocławia, a we wtorek ma przejść testy medyczne.

Młodzieżowiec Bayernu Monachium nie przedłużył kontraktu z bawarskim klubem, ponieważ nie wie, ile zajęłoby mu przebicie do seniorskiej drużyny. Kontakt z podstawową drużyną Bawarczyków miał podczas treningów, na które 20-letniego pomocnika zapraszali m.in. Carlo Ancelotti czy Niko Kovac. W 2019 roku władze klubu oferowały mu pięcioletni kontrakt.

Ponad rok temu w Polsce o zakontraktowanie piłkarza starała się także Legia Warszawa. Mistrz Polski przegrał jednak rywalizację z powodu spływających ofert z Portugalii, Anglii oraz Francji. Jak zaznacza Tomasz Włodarczyk, Marcelowi Zylli zależało na regularnej grze w seniorskiej piłce, co może mu zapewnić Śląsk Wrocław. W mediach społecznościowych klubu udostępniono zdjęciem z wymownym opisem, który zapewnia prowadzenie rozmów z nowym zawodnikiem.

Marcel Zylla w młodzieżowych zespołach Bayernu Monachium rozegrał 103 spotkania, w których strzelił 29 goli oraz zanotował 18 asyst. Pomocnik jest również zawodnikiem reprezentacji Polski U20. W biało-czerwonej koszulce zagrał 10 meczów i zdobył dwie bramki.