Nowy napastnik blisko Lecha Poznań. "Dopinane są ostatnie szczegóły"

Mohamad Awad może zostać nowym napastnikiem Lecha Poznań. Jak podaje portal meczyki.pl, to 23-letni Izraelczyk ma być zastępcą kontuzjowanego w meczu reprezentacji Polski do lat 19 Filipa Szymczaka. Poznaniacy planują wypożyczyć go z Maccabi Hajfa.

Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta