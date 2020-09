Zaskakujący transfer Legii Warszawa. Mistrz Polski ma nowego skrzydłowego

Zobacz wideo Bartosz Kapustka w Legii. "Vuković potrafi odbudować piłkarzy"

Jako pierwsze o nieoczekiwanym transferze nowego piłkarza do zespołu Legii doniosło konto Estorilu w mediach społecznościowych. - Informacja prasowa - Lionnel Negou przeniósł się do Legii Warszawa - możemy przeczytać na Twitterze portugalskiego zespołu.

Później Legia potwierdziła ten transfer na oficjalnym koncie twitterowym.

Zaskakujący transfer Legii Warszawa. Lionnel Negou związał się z mistrzem Polski

Lionnel Negou ostatnio występował w Estorilu, drugoligowcu z Portugalii, ale tylko w zespole do lat 23. Kameruńczyk może grać na skrzydle oraz jako napastnik. W poprzednim sezonie w 27 meczach zdobył sześć goli. 22-latek został sprowadzony z myślą, aby grać w zespole rezerw Legii. Jeżeli będzie sobie dobrze radził w III lidze, to istnieje szansa, że w przyszłości zostanie sprawdzony przez Aleksandara Vukovicia w pierwszym zespole mistrza Polski. W środę Kameruńczyk odbył pierwszy trening ze stołecznym klubem.

Kameruńczyk gra w piłkę od 2016 roku, kiedy występował w kameruńskim Ecole De Football Des Brasserie De Cameroun, skąd przeniósł się do Portugalii, najpierw do Naval U-19, a w 2017 roku do Loures. Później bronił barw GD EstorilU-23. W 27 spotkaniach strzelił sześć goli.

Negou podpisał roczny kontrakt, który może zostać prolongowany o kolejny rok. To 6. transfer stołecznego zespołu w letnim oknie transferowym. Wcześniej na Łazienkowską przyszli Josip Juranović, Filip Mladenović, Artur Boruc, Bartosz Kapustka i Rafael Lopes.

