Nowy kadrowicz Jerzego Brzęczka zmienia klub! Odchodzi z ekstraklasy

1,2 mln euro plus 10 procent od kolejnego transferu. Tyle Heerenveen, zdaniem Super Expressu, ma zapłacić Górnikowi Zabrze za Pawła Bochniewicza. Informacja o tym, że 24-letni obrońca odchodzi do ligi holenderskiej, pojawiła się w mediach kilka dni temu. We wtorek rano serwis sport.tvp.pl przekazał, że piłkarza od transferu do Heerenveen dzielą już tylko testy medyczne, czyli w przypadku Bochniewicza to już tylko formalność.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Kapustka w Legii. "Vuković potrafi odbudować piłkarzy"

Bochniewicz z debiutanckim powołaniem

Bochniewicz kilka dni temu dostał debiutanckie powołanie do seniorskiej kadry prowadzonej przez Jerzego Brzęczka na mecze Ligi Narodów z Holandią (4 września) i Bośnia i Hercegowiną (7 września). Piłkarzem Górnika jest od 2018 roku. Początkowo był wypożyczony z Udinese, ale latem zeszłego został wykupiony. To jego drugi wyjazd za granicę w karierze. Po raz pierwszy wyjechał w wieku 16 lat - w 2012 roku, kiedy został piłkarzem włoskiej Regginy, skąd po dwóch latach trafił do Udinese, które przed Górnikiem wypożyczyło go na dwa sezony do hiszpańskiej Granady.

Przeczytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .