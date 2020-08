Błaszczykowski poznał wynik testu na koronawirusa. Jest decyzja klubu

Jakub Błaszczykowski nie wraca z drużyną do Krakowa, został odizolowany od reszty zespołu - poinformowało w poniedziałek TVP Sport. A wszystko z powodu incydentu, do którego doszło po meczu Wisły z Jagiellonią w Białymstoku (1:1), kiedy jeden z kibiców wraz trójką dzieci zrobili sobie zdjęcie z Błaszczykowskim. Na murawie, czyli w tzw. strefie zero, gdzie nie powinny przebywać osoby postronne.

"To były osoby dobrze ubrane, nie wyglądały na kibiców"

Na dziwnych gości bez identyfikatorów uwagę zwróciły dopiero osoby ze sztabu Jagiellonii i Wisły, gdy te już właściwie żegnały się z Błaszczykowskim. "To były osoby dobrze ubrane, nie wyglądały na kibiców, specjalnie nie zwracały na siebie uwagi" - usłyszeliśmy kilka dni temu w klubie. Ale w Wiśle woleli dmuchać na zimne, dlatego Błaszczykowski nie tylko wracał z Białegostoku do Krakowa w odosobnieniu, ale w ostatnich dniach też trenował indywidualnie.

W sobotę rzeczniczka Wisły przekazała jednak dobre wiadomości. "Jakub Błaszczykowski otrzymał wynik testu na obecność koronawirusa - jest on ujemny. Oznacza to, że kapitan Białej Gwiazdy będzie mógł wystąpić w meczu ze Śląskiem" - poinformowała na Twitterze Karolina Biedrzycka

Po ostatnim gwizdku sędziego meczu pomiędzy Jagiellonią Białystok a Wisłą Kraków doszło do incydentu, który nie miał prawa się wydarzyć. Naruszony został art.54 pkt 1 ppkt.1 ustawy z dnia 29 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Punkt ten mówi o przebywaniu nieuprawnionej do tego osoby w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, co podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. W tym przypadku było to wejście na murawę w celu zrobienia zdjęcia z zawodnikiem drużyny gości. Klub podjął działania mające na celu zabezpieczenie dowodów naruszenia, a wyjaśnieniem sprawy zajmują się uprawnione do tego podmioty. Chcemy przeprosić naszych gości za ten incydent i wszelkie niedogodności, które z niego wynikają. Wydarzenie, o którym mowa sprawiło też, że przeprowadzimy weryfikację zabezpieczeń w poszczególnych strefach. Z uwagi na to, że Jagiellonia od lat jest wysoko oceniana w kategoriach organizacji zawodów sportowych, zależy nam na usprawnieniu systemu bezpieczeństwa, tak aby do podobnych incydentów nie doszło w przyszłości

- napisała Jagiellonia Białystok w oświadczeniu, które opublikowała we wtorek. W czwartek Komisja Ligi podjęła decyzję, że na klub za ten incydent zostanie nałożona kara finansowa w wysokości 15 tys. złotych. Wisła ze Śląskiem zagra w sobotę przy Reymonta. Początek meczu o 17.30.

