Legia zaprezentowała nowe koszulki na sezon 2020/21. Kibice mieli rację

"Nowy sezon. Nowy rozdział. Nowa koszulka meczowa Legii Warszawa na sezon 2020/2021. Liczy się tylko to, co przed tobą" - czytamy na legia.com, gdzie w sobotę rano - w dniu meczu z Jagiellonią (godz. 20) - mistrz Polski zaprezentował nowe koszulki, w których będzie występować w obecnym sezonie.

Legia wraca do bieli

Legia pokazała na razie jeden wzór koszulek. Domowych, które znowu będą białe (w poprzednim sezonie były zielone, teraz ten komplet ma być wyjazdowy). I które już kilka dni temu wypatrzyli kibice. Na stronie sklepu Legii, gdzie pojawiło się zdjęcie Domagoja Antolicia w nowej koszulce. Zdjęcie szybko zniknęło ze strony, ale w internecie nic nie ginie.

"Nowe koszulki meczowe to połączenie nowoczesnego stylu i przywiązania do tradycji. Przód zdobi wzór moro, nawiązujący do wojskowych korzeni Legii Warszawa i został wykonany z technologicznej siateczki z zastosowaniem najnowszych rozwiązań. Tak jak w poprzednich sezonach, nowe koszulki Legii Warszawa kontynuują tradycję "eLki" w kółeczku. Na wysokości karku znajduje się także symbol programu lojalnościowego Legiony, inspirowany oznaczeniem stopnia Marszałka" - czytamy na legia.com.

Cena nowej koszulki Legii, którą można kupić zarówno w FanStore przy Łazienkowskiej, jak i w sklepie online, wynosi 279,99 złotych.

