"Cóż to była za rotacja! Roberto Carlos robił takie rzeczy". Przepiękny gol ozdobą meczu w Mielcu

Gdyby po pierwszej połowie patrzeć tylko na liczbę strzałów (1 - Stal, Górnik - 11) obraz tego meczu byłby jednostronny. Ale nie do końca taki był. Górnik do przerwy zasłużenie prowadził w Mielcu (36. minuta, gol Pawła Bochniewicza), ale Stal też próbowała - na początku meczu, kiedy mogła prowadzić - a może nawet powinna - gdyby w 8. minucie Andreja Prokić w sytuacji sam na sam z bramkarzem nie uderzył nad poprzeczką.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Kapustka w Legii. "Vuković potrafi odbudować piłkarzy"

"Cóż to była za rotacja! Roberto Carlos robił takie rzeczy"

- Duma i satysfakcja, ale też niedosyt, bo z perspektywy całego meczu, choć oczywiście cieszymy się z tego punktu, zasłużyliśmy na zwycięstwo - mówił trener Dariusz Skrzypczak o pierwszym meczu po powrocie do ekstraklasy, który Stal tydzień temu rozgrywała w Płocku, z Wisłą, zakończony remisem 1:1.

W piątek ekstraklasa wróciła jednak do Mielca, po 24 latach (nie licząc krótkiego epizodu sprzed kilku lat, kiedy na stadionie Stali swoje mecze w ekstraklasie rozgrywała Bruk-Bet Termalica Nieciecza). Ale nie był to udany powrót. Ledwo zaczęła się druga połowa, a Górnik już prowadził 2:0. I to po jakim golu! Alasana Manneha, który trafił sprzed pola karnego, zewnętrzną częścią stopy, tuż przy słupku.

- Cóż to była za rotacja! Roberto Carlos robił takie rzeczy - zachwycał się komentator Canal + golem Manneha. Jak się okazało, ostatnim w tym meczu. Górnik w piątek pokonał Stal 2:0 i po dwóch kolejkach ekstraklasy ma komplet punktów. Teraz ligę czeka przerwa na mecze reprezentacji. Po niej Stal zagra na wyjeździe z Cracovią (12 września, godz. 15), a Górnik u siebie z Lechią (13 września, 17.30).

Przeczytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .