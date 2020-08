Zmiany w sztabie medycznym Legii Warszawa. Nowy lekarz pierwszej drużyny

Filip Latawiec jest specjalistą ortopedii i traumatologii narządu ruchu, będąc w trakcie dodatkowej specjalizacji z medycyny sportowej. Jako absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskał równocześnie tytuł magistra psychologii ze szczególnym zainteresowaniem psychologią w sporcie. Od 2013 roku jest licencjonowanym Lekarzem Polskiego Związku Piłki Nożnej Reprezentacji Polski Juniorów - czytamy na legia.com.

Superpuchar odwołany przez błąd ludzki

Latawiec był już wcześniej członkiem sztabu medycznego Legii. Od czerwca 2018 roku do sierpnia 2019. Następnie pełnił funkcję kierownika zespołu i lekarza pierwszej drużyny w Al Jazira FC, klubu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Do tej pory szefem sztabu medycznego Legii był Mateusz Dawidziuk (po sezonie 2017/18 zastąpił na tym stanowisku Macieja Tabiszewskiego). Według naszych informacji to on był odpowiedzialny za przeoczenie pozytywnego wyniku testu na koronawirusa, który na początku sierpnia doprowadził do odwołania meczu o Superpuchar Polski.

Klub tylko poinformował wtedy, że osoba za to odpowiedzialna została odsunięta od pracy z zespołem. Teraz informuje, że Dawidziuk zostaje przy Łazienkowskiej w innej roli, ale nie podaje w jakiej.

