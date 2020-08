Nowy reprezentant Polski o krok od transferu! Poznaliśmy kwotę

Zobacz wideo Znani polscy piłkarze wracają do Ekstraklasy

Paweł Bochniewicz jest obecnie kapitanem Górnika Zabrze. Były młodzieżowy reprezentant Polski kilka dni temu dostał debiutanckie powołanie do seniorskiej kadry prowadzonej przez Jerzego Brzęczka na mecze Ligi Narodów z Holandią i Bośnia i Hercegowiną. 24-latek imponuje warunkami fizycznymi, ma 194 cm wzrostu.

Górnik Zabrze może sporo zarobić na transferze Pawła Bochniewicza. Obrońca bliski przejścia do ligi holenderskiej

"Super Express" poinformował, że Bochniewicz jest bliski przejścia do holenderskiej ekstraklasy. Nie ujawniono jednak nazwy klubu, ale podano również kwotę transakcji. - Jest konkretna propozycja dla Pawła Bochniewicza z Górnika Zabrze. Udało mi się ustalić ile zagraniczny klub oferuje za tego piłkarza. Spore pieniądze, jak na sytuację kontraktową obrońcy zabrzan - napisał Piotr Koźmiński, dziennikarz "Super Expressu" na Twitterze.

Propozycja wynosi 1,2 mln euro plus 10 procent od kolejnego transferu. Bochniewicz ma ważny kontrakt z Górnikiem jeszcze tylko przez rok, więc już w styczniu mógłby negocjować z nowym zespołem, do którego miałby prawo przenieść za darmo w lecie przyszłego roku. Dlatego Górnik jeśli chce zarobić na nim jakiekolwiek pieniądze, może go sprzedać jeszcze w tegorocznym letnim oknie transferowym, które jest otwarte aż do 5 października.

Dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Łukasz Olkowicz ujawnił, że nowym klubem ma zostać Heereenven, o czym napisał na Twitterze. Jednak przejście polskiego obrońcy nie jest przesądzone. - Górnik (na razie) oferty nie przyjął - napisał Olkowicz.

Bochniewicz wyjechał z Polski w wieku 16 lat. Środkowy obrońca w 2012 roku został piłkarzem włoskiej Regginy, skąd po dwóch latach trafił do Udinese. W 2015 roku Bochniewicz na dwa lata został wypożyczony do hiszpańskiej Granady. Rundę wiosenną sezonu 2017/18 Bochniewicz spędził w ekstraklasie, na wypożyczeniu w Górniku Zabrze, który w lecie 2019 roku postanowił go wykupić. W sumie od chwili powrotu do Polski, 24-latek zagrał w ekstraklasie w 82 spotkaniach i strzelił w nich trzy bramki.

