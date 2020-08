Polski kluby już zarobiły miliony złotych w eliminacjach! Najwięcej Legia mimo porażki

Polscy kibice, jak co roku, są zawiedzeni postawą mistrzów Polski w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Legia odpadła, bo przegrała z Omonią Nikozja 0:2, choć grała w Warszawie. Smutni są także kibice "Pasów", bo w czwartek Cracovia nie poradziła sobie w wyjazdowym meczu z Malmoe (0:2). Legia przegrała, ale trafi do eliminacji Ligi Europy. Lech, Piast oraz właśnie Legia, to drużyny, które zagrają w drugiej fazie eliminacji Ligi Europy. Do fazy pucharowej wciąż daleka drogo, ale polskie kluby zdążyły już zarobić pieniądze. I to całkiem przyzwoite, biorąc pod uwagę kryzys ekonomiczny, jaki wywołała pandemia.

Najwięcej zgarnie Legia, która za uczestnictwo w el. do LM zarobiła już niemal milion euro! Za udział w I rundzie Ligi Mistrzów dostał 280 tys. euro, a za grę w II rundzie 380 tys. euro. Z kolei za występy w III rundzie eliminacji do Ligi Europy budżet mistrzów Polski wzrośnie o 280 tys. euro.

Z kolei Lech Poznań i Piast Gliwice (oba kluby przeszły pierwszą rundę) otrzymały po 240 tys. euro, a za mecze w II rundzie zarobią po 260 tys. euro, co łącznie daje sumę pół miliona euro. Natomiast Cracovia już odpadła, ale i tak wzbogaciła się o 240 tys. euro. Duże pieniądze zaczną się, gdy drużyna awansuje do fazy grupowej. Wówczas kluby wzbogacą się o niemal trzy miliony euro. Dodatkowo, za każdą wygraną zgarną 570 tys. Remis daje 190 tysięcy.

Za wygranie LE zgarnia się 8,5 mln euro. Ale jeśli dodamy do tego premie za poszczególne rundy, to UEFA przeleje na konto triumfatora około 15 mln euro.

Legia Warszawa liczy na wolny los

Poznaliśmy już potencjalnych rywali warszawian. To FK Astana (Kazachstan), Dundalk (Irlandia), Slovan Bratysława (Słowacja), Dinamo Tbilisi (Gruzja), Fola Esch (Luksemburg), Djurgarden (Szwecja), Linfield (Irlandia Północna - ten zespół Legia pokonała 1:0 w 1. rundzie el. LM), Buducnost Podgorica (Czarnogóra), Flora Tallinn (Estonia) oraz Ryga FC (Łotwa). Jako drużyna, która odpadła z el. LM mogą też trafić na wolny los i od razu awansować do IV rundy.

W przypadku Piasta Gliwice po pokonaniu Dynama Mińsk wśród potencjalnych rywali w II rundzie jest aż 36 drużyn. Na liście znalazły się m.in. takie drużyny jak VfL Wolfsburg, AC Milan, Galatasaray Stambuł, Granada, Tottenham Hotspur czy AC Milan.