Wschodząca gwiazda z powołaniem do reprezentacji Polski. "Spełnienie marzeń"

- Powołanie od trenera to spełnienie marzeń, bo po to gra się w piłkę, żeby grać też w reprezentacji. To będzie moje pierwsze zgrupowanie w drużynie seniorskiej i jestem bardzo podekscytowany, jednak nie mogę tam jechać z myślą, że dostanę debiut za darmo. Muszę dobrze się pokazać na treningach i być może trener Brzęczek doceni tę pracę - przyznał Jakub Moder.

Jakub Moder przed zgrupowaniem reprezentacji Polski, po awansie w Lidze Europy

Jakub Moder nie strzelił gola w wygranym 3:0 meczu z Valmiera Glass VIA, jednak po jego strzale piłka odbiła się od słupka i trafiła wprost pod nogi Mikaela Ishaka, który wykończył akcję, strzelając gola. Po zwycięstwie Lecha Poznań w I rundzie eliminacji Ligi Europy, 21-latek skomentował przebieg spotkania.

- Pracowaliśmy długo na tę bramkę, a Łotysze długo się bronili. Praktycznie całe spotkanie stali na 20-30 metrze i trudno było stworzyć dogodną sytuację. Próbowaliśmy strzałów z dystansu, gry środkiem... Wiedzieliśmy, że jak strzelimy pierwszą bramkę, to ten worek się otworzy. Już w pierwszej połowie gra wyglądała dobrze, mieliśmy mecz pod kontrolą i wiedzieliśmy, że te sytuacje przyjdą - dodał "Polsatowi Sport" 21-letni pomocnik.

Podczas wrześniowego zgrupowania reprezentacja Polski zagra dwa mecze w ramach Ligi Narodów. Najpierw z Holandią (4 września) w Amsterdamie, a później z Bośnią i Hercegowiną (7 września) w Zenicy.