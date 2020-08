Lech kupił reprezentanta Czech. "Skrzydłowy, jakiego poszukiwaliśmy "

Sykora jest wychowankiem Viktorii Pilzno, ale z najlepszej strony dał się poznać dopiero w Slavii Praga (to z niej przeszedł do Lecha), gdzie zagrał ponad 50 spotkań, w których zdobył 7 goli i zaliczył 15 asyst. Ostatnie dwa sezony spędził na wypożyczeniach w innych czeskich zespołach - Slovanie Liberec i FK Jablonec. W barwach tego ostatniego w ligowych rozgrywkach 2019/2020 9 razy trafił do siatki i sześciokrotnie asystował.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski z pucharem! I co dalej? Jakie transfery zrobi Bayern? [SEKCJA PIŁKARSKA #60]

Sykora jest też reprezentantem Czech. W drużynie narodowej rozegrał do tej pory 10 spotkań i strzelił jednego gola.

- Był przez nas obserwowany od dłuższego czasu, wiele razy oglądaliśmy go na żywo, ja sam miałem także okazję osobiście przyglądać się jego grze na czeskich boiskach i jestem przekonany, że dokładnie wpisuje się w profil skrzydłowego, jakiego poszukiwaliśmy - podkreślił w rozmowie z klubowymi mediami dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa.

Nieoficjalnie mówi się, że poznaniacy mogli zapłacić za Sykorę od 700 tysięcy do nawet miliona euro - na tyle właśnie zawodnik jest wyceniany przez serwis transfermarkt.de.

Lech nowy sezon Ekstraklasy rozpoczął od porażki 1:2 z Zagłębiem w Lubinie. Sykora okazję do debiutu w nowym zespole będzie miał już w niedzielę, kiedy to Kolejorz zmierzy się na własnym stadionie z Wisłą Płock w meczu 2. kolejki.