Sandro Kulenović szczerze porównał Legię Warszawa do Dinama Zagrzeb

- Dinamo jest o półkę wyżej od Legii. Legia to fantastyczny klub, tam stawiałem swoje pierwsze kroki w seniorskiej karierze. Bardzo się tam rozwinąłem, ale Dinamo jest lepsze, to klub, który walczy w Europie z innymi drużynami jak równy z równym. Jako młody piłkarz w Dinamie nadal mogę się rozwijać jako napastnik, robić to, czego się ode mnie oczekuje - powiedział Kulenović, który kilka dni temu obchodził 20. urodziny.

Były piłkarz Legii Warszawa o różnicach między polską ligą a chorwacką. "Dominacja Dinamo jest wyraźna"

Kulenović został zapytany również o różnice między polską, a chorwacką ligą. - Największa różnica to infrastruktura. W Polsce są świetne stadiony, te z drugiej ligi są lepsze, niż u nas w pierwszej. Bilety wyprzedzają się na każdy mecz, zwłaszcza w przypadku Legii. Atmosfera jest fenomenalna, tego brakuje w lidze chorwackiej. Styl gry jest inny, większy nacisk kładzie się na fizyczność, ale liga jest trudna, nic w niej nie jest pewna. W Chorwacji dominacja Dinamo jest wyraźna - dodał były napastnik Legii Warszawa.

- Oglądam każdy mecz Legii, który mogę, jestem w stałym kontakcie z Domagojem Antoliciem. Po każdym spotkaniu Legii dzwonię do niego, a on do mnie po każdym spotkaniu Dinama. Antolić jest bardzo ważną osobą w mojej karierze - stwierdził Kulenović, którego zdaniem Polacy są dużo bardziej zamknięci niż Chorwaci, którzy są bardziej otwarci na ludzi.

Kulenović w 2016 roku przeszedł z młodzieżowych drużyn Dinama do Legii Warszawa. Pod koniec letniego okna transferowego w 2019 roku wrócił do swojego macierzystego klubu, a wicemistrzowie Polski dostali za niego ok. 2 mln euro. W tym sezonie zagrał łącznie w 21 meczach Dinama (1050 minut), w których strzelił dwa gole i zaliczył jedną asystę. W Legii rozegrał 36 spotkań, zdobył sześć bramek i zaliczył asystę.