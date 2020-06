Franiszek Smuda wskazał najgorszego piłkarza, z którym pracował. "Największa kaleka"

Franciszek Smuda to jedna z najbarwniejszych postaci w polskiej piłce. Tym razem były szkoleniowiec reprezentacji Polski opowiedział zabawną historię o napastniku z Bułgarii. - Największa kaleka w zespole? Raz w Widzewie. Przyprowadził go chyba śp. Heniu Loska. Bułgar taki, napastnik. Już z wyglądu wydawało mi się, że to będzie niewypał. Na początek treningu wzięli go do dziadka. Jedna siatka, druga. Tam i z powrotem! O Jezu. A ci zabawa, śmiech. Mówię: "Oho, to jutro trzeba go odesłać". A chłopaki: "Nie trenerze, jeszcze ze dwa dni! Jeszcze pan nic nie widział!". Byle mieli codziennie zabawę. Marek Koniarek mu lalki kupował dla dzieci, żeby wziął, jak będzie wracał do Bułgarii - powiedział w "TVP Sport" Franciszek Smuda.

Franciszek Smuda wspomina najlepsze momenty w trenerskiej karierze

W swojej trenerskiej karierze Franciszek Smuda prowadził takie zespoły jak Widzew Łódź, Lech Poznań, Wisłę Kraków czy Legię Warszawa. Z pierwszymi klubami wygrał liczne krajowe trofea. - Z Widzewem zrobiłem mistrzostwo bez przegranego meczu. To wielka satysfakcja. Ale w Widzewie nie było takiej przewagi, bo była ta zacięta walka z Legią. Za to w Wiśle była wielka satysfakcja, bo to był pierwszy tytuł po 22 latach - opowiadał Franciszek Smuda - Najfajniejsze było to, jak po 3:2 na Legii wróciliśmy do Łodzi. Godzina pierwsza w nocy, a na stadionie osiem tysięcy ludzi. To niezapomniane - dodał.

Franciszek Smuda trzykrotnie wygrywał Ekstraklasę. Trenując Widzew Łódź dwukrotnie wznosił puchar mistrzowski (sezony 1995/1996 oraz 1996/1997) oraz Superpuchar Polski (1996/1997). Wspomniane z Wisłą Kraków tytuł mistrza Polski zdobył w 1999 roku. Jedynym trofeum wygranym z Lechem Poznań był Puchar Polski w sezonie 2008/2009.