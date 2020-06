Oficjalnie: Znamy pierwszego spadkowicza z ekstraklasy! Nie mają już żadnych szans

W dwóch ostatnich wtorkowych meczach grupy spadkowej ŁKS przegrał z Górnikiem Zabrze 1:3, natomiast Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 1:0. Te wyniki oznaczają, że spadek łodzian z Ekstraklasy jest już pewny.

REKLAMA

Po 32. kolejce ŁKS traci do bezpiecznego miejsca, zajmowanego właśnie przez krakowską Wisłę, aż 17 punktów, a do końca sezonu zdobyć może jeszcze maksymalnie 15 "oczek". Prosta matematyka pokazuje zatem, że bez względu na to, jakie wyniki osiągnie zespół Wojciecha Stawowego w ostatnich meczach sezonu, i tak nie zdoła utrzymać się w lidze.

Pozostałe dwie pozycje w strefie spadkowej okupują Korona Kielce (8 pkt straty do Wisły) oraz Arka Gdynia (5 pkt straty do zespołu z Krakowa).