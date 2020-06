Wisła Kraków wyszarpała zwycięstwo! Błaszczykowski ciągnie klub do utrzymania

W Krakowie gospodarze zmierzyli się z Wisłą Płock. Pierwsza połowa zdecydowanie należała do gospodarzy. Strzelili jednego gola, gdy rzut karny wykorzystał Jakub Błaszczykowski w 19. minucie. Sędzia podyktował ten stały fragment gry, bo piłkę ręką zagrał we własnym polu karnym Michal Marcjanik.

REKLAMA

Zobacz wideo Artur Skowronek: "Żaden z piłkarzy nie powiedział mi, że boi się grać w czasie pandemii"

Wisła mogła prowadzić wyżej, ale dobrej sytuacji nie wykorzystał Alon Turgeman. Izraelczyk skiksował, mając naprzeciw siebie tylko bramkarza gości. Wisła Płock w pierwszej połowie zagroziła poważnie gospodarzom tylko raz. Karol Angielski otrzymał trudne podanie w 25. minucie, obrócił się efektownie z piłką i oddał strzał z ostrego kąta. Mateusz Lis obronił to uderzenie, a koledzy Angielskiego nie zdążyli do dobitki. Do przerwy gospodarze prowadzili 1:0.

Ważne zwycięstwo Wisły Kraków

W drugiej odsłonie gry Wisła Płock próbowała doprowadzić do remisu, ale jej ataki były zbyt czytelne dla obrony gospodarzy. Najlepszą sytuację goście stworzyli sobie w 79. minucie gdy po dośrodkowaniu z prawej strony z piłką minął się Dominik Furman.

Dzięki temu zwycięstwu Wisła Kraków przybliżyła się do utrzymania w ekstraklasie. Jest nadal na piątym miejscu w grupie spadkowej (38 pkt), a nad szóstą Arką ma pięć punktów przewagi. Wisła Płock jest na czwartej pozycji i o punkt wyprzedza drużynę z Krakowa.

Koniec marzeń ŁKS-u o utrzymaniu

W drugim wieczornym spotkaniu grupy spadkowej ekstraklasy ŁKS Łódź przegrał u siebie z Górnikiem Zabrze 1:3. Po tej kolejce ekipa z Łodzi straciła już szanse na utrzymanie w ekstraklasie. Do bezpiecznego miejsca traci 17 punktów, a do końca sezonu pozostało tylko pięć kolejek. ŁKS jest na ostatnim, ósmym miejscu w tabeli i ma tylko 21 punktów. Górnik po tym zwycięstwie awansował na pierwsze miejsce (47 pkt).

Przeczytaj też: