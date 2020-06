Michał Karbownik na okładce zagranicznej gazety! Kolejny klub chce Polaka

Michał Karbownik to jeden z najbardziej utalentowanych polskich piłkarzy w ostatnich latach. Jego nazwisko padało już w kontekście nawet takich klubów jak FC Barcelona czy Manchester City. Wiadomo jednak, że zawodnik i jego menedżer - Mariusz Piekarski - optują za przenosinami do mniejszego klubu, gdzie zawodnik będzie miał większe szanse na grę. Legia oczekuje zaś, że na transferze swojego zawodnika zrobi rekordową w skali ekstraklasy kwotę.

Kolejny klub zainteresowany Karbownikiem

We wtorek do grona zainteresowanych Karbownikiem dołączył Sporting CP. O zainteresowaniu piłkarzem klubu z Lizbony poinformował portugalski dziennik "A Bola", który umieścił legionistę na swojej okładce. Chociaż nie podaje on żadnych szczegółów, to przekonuje, że Karbownik jest jednym z celów transferowych Sportingu.

Karbownik, dla którego jest to debiutancki sezon w ekstraklasie, zaliczył w obecnych rozgrywkach 33 występy, w których zanotował siedem asyst. Legionista, dla którego naturalną pozycją jest środek pomocy, obejrzał też pięć żółtych kartek.

