Dwie kontuzje w Legii Warszawa. Vuković: To dla niego koniec sezonu. Bardzo duża strata

W pierwszej połowie spotkania obaj zawodnicy Legii doznali kontuzji. Już w 33. minucie Jose Kante został zastąpiony przez Thomasa Pekharta, a Marko Vesović nie wyszedł na drugą połowę, zmienił go Paweł Stolarski.

Według portalu legia.net Kante doznał urazu mięśniowego. Gwinejczyk z hiszpańskim paszportem na początku spotkania poczuł ból w nodze. Przez kilkanaście minut odczuwał duży dyskomfort i ostatecznie wytrwał na boisku do 33. minuty, kiedy został zastąpiony przez innego napastnika, Thomasa Pekharta.

Natomiast Vesoviciowi zaczął doskwierać ból kolana, który pojawił się po lekkim starciu z jednym z przeciwników. Istnieją przypuszczenia, że Czarnogórzec zerwał więzadła i nie zagra już w tym sezonie. Wszystko będzie wiadome, gdy zostaną przeprowadzane dokładne badania.

Vuković skomentował kontuzje Kante i Vesovicia

Po meczu do urazów swoich piłkarzy odniósł się trener Legii, Aleksandar Vuković. - Jose bardzo dużo ryzykował wychodząc na boisko. Tylko duża chęć pomocy drużynie sprawiła, że w ogóle dzisiaj się na nim znalazł. Na szczęście nie jest to odnowiony uraz, tylko zupełnie coś nowego. I dopiero okaże się, czy ta kontuzja będzie groźna - przyznał Vuković, który odniósł się także do urazu Marko Vesovicia (nie pojawił się na boisku na drugą połowę): - Wszystko wskazuje, że to dla niego koniec sezonu, a dla nas bardzo duża strata.

