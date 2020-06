Janusz Gol zdegradowany. Fatalna sytuacja byłego kapitana Cracovii

Zdaniem TVP Sport, Janusz Gol nie jest kontuzjowany, a mimo to nie znalazł się w kadrze meczowej Cracovii na niedzielny mecz 31. kolejki ekstraklasy z Jagiellonią Białystok. Przed wybuchem pandemii koronawirusa Gol był kluczowym piłkarzem krakowskiego klubu. Grał z opaską kapitańską, otrzymał nagrodę Ligowca Roku 2019 w plebiscycie "Piłki Nożnej".

Janusz Gol pozbawiony opaski

Zawieszenie rozgrywek ekstraklasy z powodu pandemii sprawiło, że wiele klubów postanowiło obniżyć wynagrodzenia swoim piłkarzom. Gol jako jedyny z piłkarzy Cracovii nie porozumiał się z klubem w tej sprawie. W odpowiedzi trener Michał Probierz pozbawił go funkcji kapitana.

Po wznowieniu rozgrywek Gol zagrał 90 minut z Jagiellonią (0:1), 75 minut z Pogonią Szczecin (0:1), 24 minuty z Lechią Gdańsk (3:1) oraz przesiedział cały mecz z Wisłą Płock na ławce rezerwowych. Zespół z Krakowa obniżył loty, a słabiej prezentuje się także 34-letni Gol. Mimo to, brak powołania dla niego na niedzielny mecz z Jagiellonią można rozpatrywać w kategoriach niespodzianki.

Janusz Gol poza kadrą meczową

- Nie zasłużyłem na to. Taka była decyzja trenera - mówił kilka dni temu o swojej sytuacji w klubie w programie "Sekcja Piłkarska" w Sport.pl pomocnik Cracovii. Dodał, że nie wyjaśnił wciąż tej sytuacji z trenerem Probierzem. Ten zaś odpowiedział mu na konferencji prasowej: To wielkie kłamstwo. Jeżeli nie pamięta trzech rozmów indywidualnych ze mną, to może się zdarzyć. Ale jeśli nie pamięta czwartej rozmowy z trenerem Kurdzielem, to jest to dosyć przykre, że piłkarz tak się wypowiada.

Bez Janusza Gola Cracovia przegrała w niedzielę na własnym boisku z Jagiellonią 1:2. Krakowianie są na 6. miejscu w tabeli grupy mistrzowskiej (46 punktów). Jagiellonia lokatę wyżej, a ma 47 punktów.

